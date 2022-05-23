دولي

بايدن: "جدري القرود" لا يمثل نفس مستوى القلق مثل فيروس كورونا

بايدن: "جدري القرود" لا يمثل نفس مستوى القلق مثل فيروس كورونا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تملك ما يكفي من اللقاحات للتعامل مع "جدري القرود".

وأضاف في تصريحات خلال زيارته التي يقوم بها إلى اليابان حالياً: إن "جدري القرود" لا يمثل نفس مستوى القلق مثل فيروس (كورونا)، وفق تعبيره.

وكان بايدن قال خلال زيارته لكوريا الجنوبية: إن مرض "جدري القرود" مصدر قلق ونبحث في اللقاحات والعلاجات المتوفرة.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، عن السبب الرئيس لانتشار مرض "جدري القردة"، الذي بدأ يشغل العالم خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح رئيس المجموعة الاستشارية الاستراتيجية والتقنية لمنظمة الصحة العالمية، ديفيد هيمان، أن المفهوم العملي لمنظمة الصحة العالمية المعتمد على الإصابات التي تم تسجيلها حتى الآن هو أن التفشي الحالي ناجم عن الاتصال الجنسي.

وأضاف: بأن المنظمة تعمل على تقديم مزيد من التوجيهات للدول بشأن كيفية الحد من انتشار جدري القرود وسط مخاوف من احتمال زيادة عدد الإصابات خلال أشهر الصيف.

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