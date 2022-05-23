إغلاق مفترقات.. "المرور" بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق اليوم الإثنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في وزارة الداخلية بغزة، اليوم الإثنين، عن حالة الطرق لهذا الصباح داخل القطاع.وذكرت المرور، أن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.وأضافت المرور،"إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من مفترق الثورة حتى مفترق بالميرا، بالإضافة إلى إغلاق مفترق بالميرا".كما وأفادت بإغلاق شارع الوحدة السايد الشمالي والجنوبي من فترق سعيد العاص حتى مفترق بالميرا (مع إغلاق كامل لمفترق سعيد العاص).ونوهت إلى أنه عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100.