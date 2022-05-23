دولي

رئيس الوزراء الأسترالي الجديد يتعهد بإصلاح صورة بلاده في الخارج

رئيس الوزراء الأسترالي الجديد يتعهد بإصلاح صورة بلاده في الخارج
رئيس الوزراء الأسترالي الجديد، أنتوني ألبانيزي
رام الله - دنيا الوطن
أدى اليوم الإثنين أنتوني ألبانيزي، اليمين الدستورية رئيسا جديدا لوزراء أستراليا قبيل ساعات من توجهه إلى طوكيو للمشاركة في القمة الرباعية.

وتعهد ألبانيزي بإعادة إطلاق علاقات بلاده مع العالم وتغيير سمعتها كدولة متقاعسة في مجال مكافحة التغير المناخي.

وبحسب ما نقل موقع (آر تي عربي) فإن من الأعضاء الآخرين في فريقه الذين تولوا مناصبهم، وزيرة الخارجية بيني وونغ التي تشارك مع ألبانيزي في قمة طوكيو ووزير الميزانية جيم تشالمرز ووزيرة المال كيتي غالاغر.

ويريد ألبانيزي الإفادة من رحلته الرسمية الأولى إلى الخارج "لإعلام العالم بوجود تغيير في الحكومة". وقال في خطاب النصر، أمس الأحد: "ستكون هناك بعض التغييرات في السياسة، لا سيما ما يتعلق بتغير المناخ وانخراطنا مع العالم في شأن هذه القضايا". وأضاف: "أريد أن أغيّر البلاد.. أريد تغيير الطريقة التي تدار فيها السياسة في هذا البلد".

وتم تنصيب ألبانيزي وأبرز وزراء حكومته، اليوم الاثنين، من أجل أن يتمكنوا من حضور قمة مع قادة كل من اليابان والهند والولايات المتحدة، في إطار ما يطلق عليه تحالف "كواد" (الرباعي).

وقال ألبانيزي الأحد إن القمة "أولوية قصوى" بالنسبة إلى أستراليا.

وبعد القمة واجتماعات ثنائية سيعقدها مع كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ونظيره الهندي ناريندرا مودي، قال ألبانيزي إنه سيعود إلى أستراليا الأربعاء القادم.

واتصل بايدن برئيس الوزراء الأسترالي الجديد لتهنئته. وجاء في بيان للبيت الأبيض: "يبدي الرئيس بايدن تقديره العميق.. لإعراب (ألبانيزي) السريع عن التزامه حيال الحلف، وهو أمر انعكس في قراره التوجه مباشرة إلى طوكيو لحضور قمة كواد".

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