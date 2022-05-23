شاهد: شرطة الاحتلال تعتقل مستوطناً أدّى طقوساً وردد نصوصا تلمودية بساحات الأقصى

وقال عضو (كنيست)، إيتمار بن غفير: "لدهشتي لا تحترم الشرطة قرار المحكمة التي قضت أمس بالسماح لليهود بالصلاة في ساحات المسجد الأقصى، وأن قراءة نصوص تلمودية هناك ليس جريمة".

في السياق، أفادت (القناة السابعة) الإسرائيلية، بأن حكومة نفتالي بينت، ستطعن في قرار المحكمة السماح لليهود بأداء صلوات تلمودية في المسجد الأقصى.

وكانت (القناة 12) الإسرائيلية، أفادت بنص حكم استثنائي صدر، أمس الأحد، في محكمة الصلح في القدس، موضحة أن المحكمة سمحت لليهود بتلاوة نصوص تلمودية والاستلقاء أرضا "ضمن الطقوس"، خلال الاقتحامات في باحات المسجد الأقصى.