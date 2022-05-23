شاهد: شرطة الاحتلال تعتقل مستوطناً أدّى طقوساً وردد نصوصا تلمودية بساحات الأقصى
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بأن الشرطة اعتقلت مستوطناً أدى طقوساً وردد نصوصا تلمودية وانبطح أرضا في ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم.
وأضافت بأن الشرطة طردت العديد من المستوطنين، الذين جاءوا للمكان بـ "شالات الصلاة اليهودية".
وقال عضو (كنيست)، إيتمار بن غفير: "لدهشتي لا تحترم الشرطة قرار المحكمة التي قضت أمس بالسماح لليهود بالصلاة في ساحات المسجد الأقصى، وأن قراءة نصوص تلمودية هناك ليس جريمة".
وكانت (القناة 12) الإسرائيلية، أفادت بنص حكم استثنائي صدر، أمس الأحد، في محكمة الصلح في القدس، موضحة أن المحكمة سمحت لليهود بتلاوة نصوص تلمودية والاستلقاء أرضا "ضمن الطقوس"، خلال الاقتحامات في باحات المسجد الأقصى.
في السياق، أفادت (القناة السابعة) الإسرائيلية، بأن حكومة نفتالي بينت، ستطعن في قرار المحكمة السماح لليهود بأداء صلوات تلمودية في المسجد الأقصى.
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