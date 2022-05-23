إصابة شاب واعتقال آخرين في الضفة الغربية



وذكرت مصادرمحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حمزة هاني عمور، بعد اقتحام قرية رمانة ومداهمة منزله وتحطيم محتوياته ومداهمة عدة منازل وتفتيشها وتحطيم محتوياتها.





وعُرف من أصحابها أحمد صالح الرفاعي، فيما اعتقلت الشاب أحمد قاسم كعبية بعد اقتحام الزبابدة ومداهمة منزله ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال أصيب خلالها شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط.



ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال مواطناً من مخيم بلاطة.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة احتلالية اقتحمت المخيم فجر اليوم وداهمت أحد المنازل وقامت بتفتيشه، واعتقلت المواطن كمال محمود أبو عرب.



ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين بينهما أسيراً محرراً.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر نور الدين ابراهيم الهريمي (25 عاما) من قرية حرملة، وايهاب خالد صباح، من بلدة تقوع شرقا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما، وتم نقلهما الى أحد مراكز الاعتقال.





رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بالرصاص فيما اعتُقل اثنان آخران، فجر اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية رمانة وبلدة الزبابدة بمحافظة جنين.