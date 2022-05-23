شؤون فلسطينية

بلدية غزة تكشف أسباب انتشار البعوض في القطاع

بلدية غزة تكشف أسباب انتشار البعوض في القطاع
جانب من عملية رش حشرة البعوض
خاص دنيا الوطن-هنادي أبو جبة
شهدت مناطق عدة في محافظات مختلفة من قطاع غزة، خلال الأيام القليلة الماضية، انتشارًا لافتًا للبعوض، مما دفع بعض المواطنين لإرسال شكاوي إلى البلديات، والتي أرسلت طواقمها للتعامل مع القضية.

من جانبه، تحدث رئيس قسم العلاقات العامة في بلدية غزة، حسين عودة، لـ"دنيا الوطن" عن الأسباب وراء انتشار البعوض.

وقال عودة: إنّ "أبرز الأسباب في انتشار البعوض هي برك المياه الراكدة المتواجدة في المناطق"، مؤكداً على أن "أي شكوى توجَّه إلى البلدية تتحرك على إثرها طواقمهم خلال يومين لمعرفة سبب وجود البعوض".

وتابع: "في الغالب 95 % من المواطنين تكون المشكلة من داخل منازلهم مثلا (برميل مفتوح، أحواض زراعة يوجد فيها مياه راكدة ) ،لافتًا إلى أن "إذا تم القضاء عليه وتم تغطية المياه المكشوفة ينتهي موضوع البعوض".

ونوّه  رئيس قسم العلاقات العامة في بلدية غزة، إلى أنّ "هناك مشاكل أخرى لها علاقة بمصافي الأمطار وسوف يتم معالجتها".

وأردف القول: "كانت في منطقة بركة الشيخ رضوان العديد من الشكاوي بسبب مياه الأمطار المتبقية في البركة فتحركت البلدية خلال أسبوع وعالجت الموضوع وصرفت المياه الموجودة بالبركة ورشت المواد اللازمة وعلى أثرها تم التخلص من البعوض ".

وأشار عودة إلى أن "الاستجابة من طواقم البلدية حول الشكاوي تكون سريعة، ويمكن للمواطنين الاتصال على الرقم (115)، وخلال يوم أو يومين يتوجه الفريق البلدية لتشخص مشكلة البعوض ويعالجوها بشكل سريع".

وطالب السكان في المحافظات "قبل تقديم الشكوى إلى تشخيص الموضوع من طرفهم حول إن كان هناك برك من المياه قد تكون هي بؤرة انتشار البعوض".

ودعا عودة المواطنين إلى "الانتباه  للمياه من التلوث وتفقد البراميل وتغطيتها للحد من انتشار البعوض"، موضحًا أن "بؤرة انتشار البعوض تكون في مسافة لم تتجاوز 500 متر من المناطق التي تشكي وجوده، أي في محيط المنطقة نفسها لأن البعوض لا ينتقل إلى مسافات بعيدة".

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