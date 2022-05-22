البرغوثي: الأقصى يناشد كل القادرين للحشد في فجر "لن ترفع أعلامكم"



وأصدر حاخامات دعوة موحدة لاقتحام المسجد الأقصى، واعتبروه اقتحاما مفصليا، وذلك في خطوة مشابهة لاقتحامات "الفصح العبري"، والتي تزامنت مع بداية شهر رمضان الماضي.



ويشكل أولئك الحاخامين كتلة وازنة من مرجعيات الصهيونية الدينية، ولهم أتباع بعشرات الآلاف بين المستوطنين الصهاينة في فلسطين المحتلة.



رام الله - دنيا الوطنقالت المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا" الناشطة فادية البرغوثي إن المسجد الأقصى الذي اعتاد على اكتظاظ ساحاته بالعابدين و المرابطين في شهر رمضان، يناشد كل القادرين على الحشد والرباط في باحاته فجر الأحد الموافق ٥/٢٩م، والمكوث فيها والحشد لصلاة الضحى حتى يفشل جمع المتطرفين وتخيب مساعيهم ويعودوا مدحورين بأعلامهم منكسة.وأكدت الناشطة البرغوي على أن سياسة الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى ومسيرات الأعلام تصبو لجعل وجودهم المرفوض أمراً عادياً، وحدثاً عابراً.وأشارت الناشطة البرغوثي أن كيان الاحتلال المغتصب غير مدرك لمكانة المسجد الأقصى لدى شعبنا، ولا يعي تبعات استباحة أكثر البقاع قدسية على مر العصور.وشددت البرغوثي على أن مكانة المسجد الأقصى تتجاوز حدود فلسطين، لتمس كل مسلم غيور على مسرى رسولنا الكريم، ورافض لكل محاولات المساس به من قبل المتطرفين اليهود الذين يسعون لفرض واقع جديد بممارسة صلواتهم ورفع أعلامهم وتمرير مسيراتهم.وأوضحت البرغوثي أنه لطالما كان المساس بالأقصى غباءً قاد الصهاينة لنهايات عنوانها الفشل والتراجع.وبينت البرغوثي أن شعبنا الذي قال كلمته في رمضان بأن هذه البقعة الطاهرة لن يعلو مآذنها وكنائسها سوى العلم الفلسطيني ورايات العز والكرامة، ولن يسمح بأن ترفع أعلامهم الزرقاء القبيحة ولن يقبل أن تصبح هذه الأعلام جزءاً طبيعياً من المشهد هناك.وأضافت البرغوثي: ""كونوا سياج الأقصى ودرعه الحصين، كونوا طهره نقاءه و خلو ساحاته من حقدهم ونجاستهم برباطكم وحشدكم فيه، وليكن شعاركم ورسالتكم لهذا المحتل "لن ترفع أعلامكم".وبدأ كبار حاخامات الاحتلال الإسرائيلي، بالحشد لدعوات اقتحام المسجد الأقصى في "يوم القدس" العبري، الذي يوافق الأحد القادم 29 أيار/ مايو الجاري.