شؤون فلسطينية

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: فرض ضرائب على منتجات الضفة التي تدخل غزة مخالف للقانون

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: فرض ضرائب على منتجات الضفة التي تدخل غزة مخالف للقانون
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان جميل سرحان بغزة، اليوم الأحد، قرار "وزارة المالية" بغزة فرض ضرائب جديدة على عدد من منتجات الضفة الغربية التي تدخل قطاع غزة مخالفًا للقانون الفلسطيني، وتجاوز لأبسط القواعد في العلاقة بين أجزاء الوطن الواحد.

ودعا سرحان الجهات التنفيذية في قطاع غزة إلى إلغاء هذا القرار، ومحاسبة المسؤولين عن إصداره وتنفيذه.

وكانت "وزارة المالية" بغزة أصدرت قراراً يقضي بفرض ضرائب جديدة على عدد من منتجات الضفة الغربية التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

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