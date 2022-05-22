الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: فرض ضرائب على منتجات الضفة التي تدخل غزة مخالف للقانون

مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان

رام الله - دنيا الوطناعتبرجميل سرحان بغزة، اليوم الأحد، قرار "وزارة المالية" بغزة فرض ضرائب جديدة على عدد من منتجات الضفة الغربية التي تدخل قطاع غزة مخالفًا للقانون الفلسطيني، وتجاوز لأبسط القواعد في العلاقة بين أجزاء الوطن الواحد.ودعا سرحان الجهات التنفيذية في قطاع غزة إلى إلغاء هذا القرار، ومحاسبة المسؤولين عن إصداره وتنفيذه.وكانت "وزارة المالية" بغزة أصدرت قراراً يقضي بفرض ضرائب جديدة على عدد من منتجات الضفة الغربية التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.