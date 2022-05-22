شؤون فلسطينية

"سلطة الأراضي" بغزة تصدر بيانًأ بخصوص تعدي مواطن على أرض حكومية برفح

"سلطة الأراضي" بغزة تصدر بيانًأ بخصوص تعدي مواطن على أرض حكومية برفح
رام الله - دنيا الوطن
أوضحت سلطة الأراضي بغزة، اليوم الأحد، بخصوص تعدي المواطن حسن أبو الخير على أرض حكومية : "أن التعدي طال أرضًا حكومية تبلغ مساحتها 150 مترا مربعا في القسيمة رقم 11 القطعة رقم 2363 في حي تل السلطان برفح جنوب شرق مبنى مديرية الزراعة وأقام عليها إنشاءً حديثًا وصل إلى مرحلة الأعمدة وذلك خلافا للقانون رقم (5) لسنة 2017م بشأن حظر التعدي على الأراضي والعقارات العامة للدولة".

وأكدت سلطة الأراضي، في بيان لها على صفحة فيسبوك: "أنه بتاريخ 18 أيار/ مايو 2022 تم عمل محضر إثبات الحالة لدى الشرطة حيث وثق المختصون أن التعدي عبارة عن أرض محاطة بسور والبناء وصل لمرحلة الأعمدة وهو غير مأهول بالسكان".

وتابعت: "بتاريخ 21 أيار/ مايو 2022 تم تنفيذ إزالة التعدي ولم يكن هناك أي سكان داخل البناء قيد الإنشاء ولم يتم إخلاء أية ممتلكات لكون الإنشاء فارغًا".

وأشارت سلطة الأراضي إلى أن إزالة التعدي تم بالتنسيق المسبق مع الجهات المعنية في محافظة رفح.

وأردفت: أن هناك اتفاق مع البلدية والجهات المعنية في محافظة رفح منذ نحو ثلاثة شهور بعدم إقامة أي مباني في هذه المنطقة حيث أن هذه الأرض حكومية.

وشددت سلطة الأراضي على أن منع البناء في الأراضي الحكومية معلن للجميع وليس هناك عذر لأي متعدٍ في جميع مناطق قطاع غزة.

وواصلت: "قرار سلطة الأراضي بالإزالة الفورية لأية تعديات على الأراضي الحكومية مبني على القانون وهو معلن لجميع الجمهور ويسري على الجميع دون استثناء".

وذكرت سلة الأراضي أنها "تتابع بهدوء ردود الأفعال على إزالة تعدي المواطن حسن أبو الخير من مدينة رفح على أرض حكومية والبناء فيها دون وجه حق والتي انطلقت في أكثرها من منطلق التصادم مع أية إجراءات قانونية تنفذها الطواقم الحكومية دون النظر في الحقائق والوقائع الميدانية".

واختتمت: "ومن باب تحمّل المسئولية في الحفاظ على الأراضي الحكومية فإنّ الطواقم الميدانية مستمرة في أداء مهمتها الوطنية ولن تتوانى في متابعة التعديات على قدم المساواة ودون محاباة أحدٍ ؛ ولن تتراجع عن دورها الإيجابي في حماية مقدرات الشعب الفلسطيني".

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