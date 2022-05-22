شؤون فلسطينية

حاخامات يحشدون لاقتحام الأقصى الأحد المقبل ويعتبرونه مفصليا

حاخامات يحشدون لاقتحام الأقصى الأحد المقبل ويعتبرونه مفصليا
رام الله - دنيا الوطن
بدأ كبار حاخامات الاحتلال الإسرائيلي، بالحشد لدعوات اقتحام المسجد الأقصى في "يوم القدس"، الذي يوافق الأحد المقبل 29 أيار/ مايو الجاري.

وأصدر حاخامات دعوة موحدة لاقتحام المسجد الأقصى، واعتبروه اقتحاما مفصليا، وذلك في خطوة مشابهة لاقتحامات "الفصح"، والتي تزامنت مع بداية شهر رمضان الماضي.
 
وقال حاخام مستوطنة كريات أربع في الخليل دوف حاخام، إن "هذه فرصة استثنائية لجيلنا، أن يتمكن اليهود من الصعود إلى جبل الهيكل، وخصوصا في يوم تحرير القدس"، على حد تعبيره.

ورأى الحاخام تسافانيا دروري أن "الصعود إلى جبل الهيكل أمر ضروري في الوقت الحالي، والصعود بالقداسة والصلاة وطلب الهيكل من الرب"، وفق زعمه.

أما الحاخام يعقوب مادان رئيس يشيفات هار عتصيون فشدد أنه "في يوم تحرير القدس الجميع مدعوون لصعود جبل الهيكل وعلينا جميعا أن نشكر الرب الذي شرفنا برؤية بيته بأعيننا".

ويشكل أولئك الحاخامين كتلة وازنة من مرجعيات الصهيونية الدينية، ولهم أتباع بعشرات الآلاف بين المستوطنين الصهاينة في فلسطين المحتلة.

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