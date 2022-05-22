شؤون فلسطينية

وفد من الجبهة الديمقراطية يصل القاهرة

وفد من الجبهة الديمقراطية يصل القاهرة
الجبهة الديمقراطية
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
وصل مساء اليوم الأحد، وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى القاهرة قادماً من قطاع غزة، وذلك بهدف التشاور في العديد من القضايا التي تخص الشعب الفلسطيني.

وبدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة: إن "وفداً برئاسة صالح ناصر، رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني وعضو المكتب السياسي للجبهة، وصل القاهرة مساء اليوم، لهدفين مهمين".

وأضاف أبو ظريفة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الهدف الأول من الزيارة حضور جلسة البرلمان العربي باعتبار أن "ناصر" ممثل فلسطين في البرلمان، ولينقل المشهد السياسي في فلسطين وما تتعرض له مدينة القدس من اعتداءات مستمرة تهدف للتهويد والتقسيم الزماني والمكاني.

وأكمل: "أما الهدف الثاني هو لقاء القيادة المصرية للبحث في كيفية إعادة تحريك ملف المصالحة الفلسطينية، ولمواجهة المخاطر الإسرائيلية، كون مصر راعية لهذا الملف، وكيف يمكن تخفيف حجم المعاناة عن شعبنا والضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر وتسريع وتيرة الإعمار في القطاع".

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