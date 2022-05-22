الهباش: تغيير الوضع التاريخي في الأقصى سوف يقود إلى نتيجة واحدة "حرب دينية"





كذلك طالب بطرد دولة الاحتلال من كافة المؤسسات الحقوقية العالمية والإقليمية لأنها تشكل منظومة قضائية مجرمة تمارس الفاشية ضد الفلسطينيين ومقدساتهم، وداعياً في الوقت ذاته منظمة التعاون الإسلامي للعمل الجاد والحقيقي لدعم المقدسيين في مواجهة العدوان ومؤازرتهم في معركة الدفاع عن عقيدة الإسلام وشرف الأمة وكرامتها، فلا كرامة للأمة ما دام المسجد الأقصى محتلاً يرزح تحت ظلم الاحتلال والاستعمار.

رام الله - دنيا الوطنقال محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيسللشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، اليوم الأحد، "إن أية محاولة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الوضع التاريخي في المسجد الأقصى المبارك سوف تقود إلى نتيجة واحدة وهي حرب دينية تشعل العالم أجمع وتكتوي المجتمعات الإنسانية كافة من نتائجها وتبعاتها، فالأقصى هو دين وعقيدة أكثر من ملياري مسلم ينتشرون في بقاع الأرض شرقاً وغرباً ولن يقبلوا إهانة مسجدهم وإهانة عقيدتهم من قبل شرذمة متطرفة".وأضاف قاضي القضاة في بيان صحفي رداً على قرار ما تسمى "محكمة الاحتلال" في مدينة القدس المحتلة اليوم بالسماح لليهود بأداء طقوس دينية يهودية والاستلقاء على الأرض في المسجد الأقصى المبارك، "أن هذا القرار خطير يمهد لتنفيذ مخططالمستوطنين المتطرفين الرامي لتغيير الوضع التاريخي في المسجد الأقصى وتنفيذ مؤامرات التقسيم الزماني والمكاني".وأكد الهباش أن "المسجد الاقصى المبارك بكل مساحته البالغة مائة وأربعة وأربعين دونمًا هو مكان إسلامي خالص ولا حق لغير المسلمين فيه ولا في ممارسة اية طقوس دينية في اي مكان فيه، مؤكداً أن الصلاة الوحيدة والشعائر التعبدية المسموحة بها في المسجد الأقصى المبارك هي صلاة المسلمين ومناسكهم وعبادتهم، وغير ذلك هو عدوان وإعلان حرب وجريمة تستوجب وقفة جادة حقيقية من قبل المسلمين في كل مكان، مؤكداً أن العالم الإسلامي بأسره سوف ينتفض إذا تعرض الأقصى لأي مكروهاو تجرأ أحد على محاولة المساس بالوضع التاريخي القائم فيه والذي بموجبه لا يحق لغير المسلمين إقامة الصلاة أو ممارسة أية أعمال دينية فيه".وطالب الهباش المجتمع الدولي بلجم العدوان الإسرائيلي والهجمة الشرسة التي تنفذها دولة الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك والتي ترعاها حكومة المستوطنين في دولة الاحتلال وتوفر لها الحماية الأمنية والدعم الكامل من قبل ما يسمى "بالقضاء" الذي يثبت كل مرة أنه جزء من منظومة الاحتلال الذي يحمي المجرمين ويوفر لهم الرعاية الكاملة لتنفيذ جريمتهم.