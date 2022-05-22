مانشستر سيتي بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثامنة في تاريخه

رام الله - دنيا الوطنتوج مانشستر سيتي الإنكليزي رسمياً بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز، الـ"بريميرليغ" اليوم الأحد، بفوزه على ضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف في مُقابل هدفين، في سيناريو "دراماتيكي"، في الجولة الختامية (الـ38).وبدأ سيناريو عكس ما تمناه مدرب السيتي بيب غوارديولا، إذ سجّل الضيوف هدف التقدم في الدقيقة الـ37 عبر ماتي كاش، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف (1-0).في الشوط الثاني، أضاف فيليبي كوتينيو الهدف الثاني لأستون فيلا في الدقيقة الـ69، وسط دهشة المُدرب الإسباني غوارديولا، الذي استبدل بيرناردو سيلفا، بالألماني إيلكاي غوندوغان في الدقيقة الـ68.وبعد نزوله بـ8 دقائق، نجح غوندوغان في تسجيل هدف تقليص النتيجة، وأضاف رودريغو هدف التعادل في الدقيقة الـ78، ليصبح السيتي على بُعد هدف واحد من التتويج.وخطف غوندوغان الهدف الثالث وهدف التتويج في الدقيقة الـ81، ليضيف السيتي لقبه الثامن في الدوري الإنكليزي والرابع بقيادة بيب غوارديولا والثاني على التوالي.وفي المباراة الأخرى، نجح ليفربول بالفوز على ضيفه وولفرهامبتون، بثلاثة أهداف في مُقابل هدف، في سيناريو مُشابه لمباراة مانشستر سيتي.تقدم الضيوف مبكراً عبر بيدرو نيتو في الدقيقة الـ3، لكن ساديو ماني أدرك التعادل في الدقيقة الـ24، لينتهي الشوط الأول (1-1).في الشوط الثاني، بدى ليفربول مرتبكاً خاصةً بخروج الإسباني تياغو ألكانتارا، لكن المصري محمد صلاح الذي جاء من دكة البدلاء نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الـ84، واختتم أندرو روبرتسون ثلاثية الـ"ريدز"، في الدقيقة الـ89.وبهذا الفوز، أنهى ليفربول ترتيبه في المركز الثاني برصيد 92 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.