شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تسمح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في الأقصى

محكمة الاحتلال تسمح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في الأقصى
مستوطنون
رام الله - دنيا الوطن
قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، السماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك.

كما وألغت، مساء اليوم الأحد، "القيود المفروضة" على عدد من المستوطنين والتي شملت أوامر إبعاد عن البلدة القديمة في القدس المحتلة، بعد أن كانوا قد أدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وقالت المحكمة، في قرارها: إنه "باستطاعة المقتحمين للمسجد الأقصى من المستوطنين، أداء صلوات يهودية في باحاته، معتبرة أن ذلك "لا يعد مخالفة للقانون"، بما في ذلك ترديدهم لصلواتهم التلمودية والاستلقاء على الأرض خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى".

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