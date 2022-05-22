نابلس: إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قصرة

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر طبية، اليوم الأحد، بإصابة 18 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأربعة بحروق، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية قصرة جنوب نابلس.ووفق المصادر، فإن المواجهات اندلعت عقب اقتحام جيش الاحتلال القرية لتوفير الحماية للمستوطنين.وكان عدد من المستوطنين اقتحموا القرية في وقت سابق مساء اليوم، واعتدوا على فتيين، ما أدى لإصابتهما، أحدهما في منطقة الرأس نقل إثرها إلى مستشفى في نابلس، فيما حاولوا اختطاف الآخر.