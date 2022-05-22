الأزبط: معركة سيف القدس قلبت المعادلات لصالح شعبنا في مواجهة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية خالد الأزبط: إن "معركة سيف القدس شكّلت نقطة تحول في طبيعة الصراع وقلبت المعادلات لصالح شعبنا وأمتنا في مواجهة الاحتلال".وأضاف الأزبط على هامش مشاركته ووفد حركة المقاومة الشعبية ممثلًا بالأمين العام أبو قاسم دغمش في المؤتمر الوطني في الذكرى السنوية الأولى لمعركة سيف القدس والذي نظمته حركة حماس: "أن “ذكرى المعركة تأتي في ظل وحدة شعبنا في أماكن تواجده كافة ووحدة الساحات المقاتلة الداعمة لفلسطين والقدس ما سيُشكّل نقطة التحول الفعلية في المعركة القادمة مع الاحتلال".