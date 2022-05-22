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شاهين: زيارة القنصل الأمريكي للمستوطنين في الخليل إمعان جديد في دعم أمريكا لإرهاب الاحتلال

شاهين: زيارة القنصل الأمريكي للمستوطنين في الخليل إمعان جديد في دعم أمريكا لإرهاب الاحتلال
فهمي شاهين القيادي في حزب الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال فهمي شاهين القيادي في حزب الشعب الفلسطيني وأحد نشطاء المقاومة الشعبية في محافظة الخليل، إن السلوك السياسي الأمريكي المعادي لشعبنا ليس جديداَ ولا مفاجئاَ، وما زيارة القنصل الأمريكي والوفد المرافق له إلى مستعمرة ما يسمى "بيت يشاي" الجاثمة على أراضي المواطنين في الخليل، إلا تعبيراَ عن إمعان الولايات المتحدة في دعمها لإرهاب وجرائم دولة الاحتلال والتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني.

وأضاف شاهين في تعقيبه على زيارة القنصل الأمريكي للمستوطنين في الخليل: "إن هذه الزيارة التي تأتي بعد أقل من يومين على قرار رفع اسم حركة "كاخ" الاجرامية عن ما يسمى بـ"قائمة الإرهاب" الامريكية، ما هي إلا  دليل جديد على عداء كل الإدارات الأمريكية لشعبنا، مؤكداَ أن استمرار رهان القيادة الفلسطينية على مواقف ووعود تلك الادارات، ليس خطأ فحسب، بل وخطيئة كبرى".

وفي الوقت الذي أعرب فيه شاهين عن إدانته المطلقة لزيارة القنصل الأمريكي للمستعمرة المذكورة، واعتبرها دعماَ أمريكياَ صريحاَ ومعلناَ للاستيطان وجرائم المستوطنين في الأراضي الفلسطينية.

ودعا شاهين إلى أوسع إدانة لزيارة القنصل الأمريكي للمستوطنين وتعرية سياسات إدارته في واشنطن، وتوقف المجتمع والهيئات الدولية عن سياسية الكيل بمكيالين في تعاملها مع القوانين والمواثيق الدولية.

كما دعا إلى توسيع وتكثيف كل أشكال مقاومة الاحتلال واستيطانه وعصابات مستوطنيه.

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