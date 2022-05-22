عاجل

  • الاحتلال يفرج عن الأسير عبيدة جابر الطيطي من مخيم العروب شمال الخليل بعد اعتقال استمر 25 شهراً

شؤون فلسطينية

"الخارجية": إسرائيل مهزومة حتما في معركتها ضد العلم الفلسطيني

"الخارجية": إسرائيل مهزومة حتما في معركتها ضد العلم الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "حرب الاحتلال المفتوحة والمتواصلة على العلم الفلسطيني ورفعه، واعتبرتها امتدادا للحرب الإسرائيلية على شعبنا وأرض وطنه وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، كما حدث بشكل واضح خلال جنازة الشهيد شيرين أبو عاقلة والشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة، وكما يحدث في حوارة جنوب نابلس وغيرها من المناطق الفلسطينية، في حين تقوم دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة ومستوطنيها برفع العلم الاسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بشكل غير شرعي وفي مخالفة صريحة للقانون الدولي كونه علم دولة الاحتلال، في حين أن العلم الفلسطيني هو علم الشعب الفلسطيني ورمز وجوده، وهو رمز هوية الأرض وعلم دولة فلسطين المحتلة".

وأكدت الوزارة أن "حرب الاحتلال على العلم الفلسطيني ومنع رفعه في أرض دولة فلسطين يعني أن دولة الاحتلال تتعامل مع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية كأنها جزءا لا يتجزأ من دولة الاحتلال وتم ضمها. 

وأكدت الوزارة أن "معركة اسرائيل ضد العلم الفلسطيني معركة بائسة وفاشلة ولن تستطع الصمود فيها أمام إصرار الفلسطيني وتمسكه بعلم حريته واستقلاله، الفلسطيني الذي لطالما ضحى بحياته من أجل ابقاء علمه مرفوعا، وأن معركة العلم لا تقتصر على القدس وحوارة واللبن الشرقية والأغوار ومسافر يطا، بل نراه مرفوعا في جامعة تل أبيب وحيفا وأينما وجد الفلسطيني، فاذا اختارت اسرائيل الاستمرار في خوض معركتها ضد العلم الفلسطيني فهي خاسرة فيها حتما، فالعلم الفلسطيني الذي رفع في مقر الامم المتحدة، لن يسقط في ارض دولة فلسطين".

أخبار ذات صلة

نابلس: إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قصرة

نابلس: إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قصرة

الأزبط: معركة سيف القدس قلبت المعادلات لصالح شعبنا في مواجهة الاحتلال

الأزبط: معركة سيف القدس قلبت المعادلات لصالح شعبنا في مواجهة الاحتلال

زعارير: أحكام الاحتلال ضد أسرى جلبوع الستة تعبير عن حالة إفلاس

زعارير: أحكام الاحتلال ضد أسرى جلبوع الستة تعبير عن حالة إفلاس

شاهين: زيارة القنصل الأمريكي للمستوطنين في الخليل إمعان جديد في دعم أمريكا لإرهاب الاحتلال

شاهين: زيارة القنصل الأمريكي للمستوطنين في الخليل إمعان جديد في دعم أمريكا لإرهاب الاحتلال

غانم وعودة يؤكدان أهمية دور المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام

غانم وعودة يؤكدان أهمية دور المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام

الكيلة تشارك في اجتماع الدورة العادية الـ57 لمجلس وزراء الصحة العرب

الكيلة تشارك في اجتماع الدورة العادية الـ57 لمجلس وزراء الصحة العرب

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: على المجتمع الدولي الخروج عن صمته وازدواجية المعايير

"العربية الفلسطينية": على المجتمع الدولي الخروج عن صمته وازدواجية المعايير

زوارق الاحتلال تطلق نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيد شمال القطاع

زوارق الاحتلال تطلق نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيد شمال القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأزبط: معركة سيف القدس قلبت المعادلات لصالح شعبنا في مواجهة الاحتلال

الأزبط: معركة سيف القدس قلبت المعادلات لصالح شعبنا في مواجهة الاحتلال

زعارير: أحكام الاحتلال ضد أسرى جلبوع الستة تعبير عن حالة إفلاس

زعارير: أحكام الاحتلال ضد أسرى جلبوع الستة تعبير عن حالة إفلاس

شاهين: زيارة القنصل الأمريكي للمستوطنين في الخليل إمعان جديد في دعم أمريكا لإرهاب الاحتلال

شاهين: زيارة القنصل الأمريكي للمستوطنين في الخليل إمعان جديد في دعم أمريكا لإرهاب الاحتلال

غانم وعودة يؤكدان أهمية دور المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام

غانم وعودة يؤكدان أهمية دور المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام

&#34;الخارجية&#34;: إسرائيل مهزومة حتما في معركتها ضد العلم الفلسطيني

"الخارجية": إسرائيل مهزومة حتما في معركتها ضد العلم الفلسطيني

الكيلة تشارك في اجتماع الدورة العادية الـ57 لمجلس وزراء الصحة العرب

الكيلة تشارك في اجتماع الدورة العادية الـ57 لمجلس وزراء الصحة العرب

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: على المجتمع الدولي الخروج عن صمته وازدواجية المعايير

"العربية الفلسطينية": على المجتمع الدولي الخروج عن صمته وازدواجية المعايير

المالكي والمصري: نؤكد على ضرورة الوقوف بوجه كل من تسبب بمعاناة شعبنا

المالكي والمصري: نؤكد على ضرورة الوقوف بوجه كل من تسبب بمعاناة شعبنا

منوعات

شاهد: الكويتية دكتورة خلود تحجز جزيرة لزوجها في عيد ميلاده

شاهد: الكويتية دكتورة خلود تحجز جزيرة لزوجها في عيد ميلاده

بعد خضوعها لعملية جراحية..ما هي تطورات الحالة الصحية للفنانة مي كساب؟

بعد خضوعها لعملية جراحية..ما هي تطورات الحالة الصحية للفنانة مي كساب؟

لأول مرة..هيا مرعشلي تنشر صورة زوجها

لأول مرة..هيا مرعشلي تنشر صورة زوجها

فنان مصري يصدم 4 أشخاص بسيارته الـ(BMW) ويتسبب بإصابة خطيرة لأحدهم

فنان مصري يصدم 4 أشخاص بسيارته الـ(BMW) ويتسبب بإصابة خطيرة لأحدهم

وفاة الموسيقار فانجيليس مؤلف أشهر موسيقى فيلم في العالم..تعرف عليها

وفاة الموسيقار فانجيليس مؤلف أشهر موسيقى فيلم في العالم..تعرف عليها

لماذا اقتحمت امرأة عارية مهرجان كان السينمائي؟

لماذا اقتحمت امرأة عارية مهرجان كان السينمائي؟

شاهد: حفيدات هيفاء وهبي يخطفن الأضواء..والصغرى نسخة عن جدتها

شاهد: حفيدات هيفاء وهبي يخطفن الأضواء..والصغرى نسخة عن جدتها

بعد طلاق مرتين..منة عرفة ومحمود المهدي يدخلان القفص الذهبي رسمياً

بعد طلاق مرتين..منة عرفة ومحمود المهدي يدخلان القفص الذهبي رسمياً

شاهد: شجار بين فنانات في جنازة سمير صبري..ونقابة المهن التمثيلية توقف إحداهن

شاهد: شجار بين فنانات في جنازة سمير صبري..ونقابة المهن التمثيلية توقف إحداهن

صور وفيديو: نجوم الفن في مصر يودعون سمير صبري إلى مثواه الأخير

صور وفيديو: نجوم الفن في مصر يودعون سمير صبري إلى مثواه الأخير

عربي

وزير خارجية قطر: نفط إيران سيساعد على استقرار الأسعار وخفض التضخم

وزير خارجية قطر: نفط إيران سيساعد على استقرار الأسعار وخفض التضخم

العراق.. الإعدام لـ&#34;إرهابي&#34; فجر سيارة مفخخة في البصرة

العراق.. الإعدام لـ"إرهابي" فجر سيارة مفخخة في البصرة

مجلس النواب الليبي ينفي صحة تشكيل حكومة مصغرة

مجلس النواب الليبي ينفي صحة تشكيل حكومة مصغرة

السعودية تؤسس أكاديمية للصناعات العسكرية

السعودية تؤسس أكاديمية للصناعات العسكرية