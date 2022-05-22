"العربية الفلسطينية": على المجتمع الدولي الخروج عن صمته وازدواجية المعايير

رام الله - دنيا الوطنطالبت الجبهة العربية الفلسطينية المجتمع الدولي بالخروج من حالة الصمت التي يعيشها ، و الابتعاد عن التعامل مع القضية الفلسطينية بمعايير مزدوجة، مؤكدة أن " هذا الصمت يعتبر وصمة عار في جبين السياسة الدولية"، مبينا أن العالم الديمقراطي الذي يتغنى بحقوق الإنسان يقف متفرجا دون أن يتخذ موقفا رادعا تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.جاءت هذه الأقوال خلال تصريحات صحفية مساء، الأمس، عقب استشهاد الفتى أمجد الفايد ( 17 عاما ) برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت في مخيم جنين.وأكدت الجبهة أن " دماء الشهداء و جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا لن ترهبه و تثنيه عن مواصلة نضاله حتى التحرير و تحقيق كامل الأهداف الوطنية" ، مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على كل جرائمه الدموية، معتبرة أن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين ، و يتعامل بازدواجية حيال انتهاكات إسرائيل و ممارساتها القمعية.وكانت الجبهة العربية الفلسطينية قد توجهت بخالص تعازيها إلى ذوي الشهيد الفايد باستشهاد ابنهم أمجد ، و نعته ، و الذي تعمد الاحتلال قتله بدم بارد دون النظر إلى الإنسانية ، متجاهلا أدنى حقوق الإنسان.