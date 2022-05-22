وزير خارجية قطر: نفط إيران سيساعد على استقرار الأسعار وخفض التضخم

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنّ "الوضع العالمي الحالي يتطلب قدراً كبيراً من التماسك الدولي والمزيد من المشاركة الدبلوماسية".وقال آل ثاني في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية إنّ "القيادة الإيرانية أخبرتهم أنها مستعدة لحل وسط فيما يتعلق بالنفط، والتوصل إلى حل في هذا الشأن سيدعم الاستقرار في الخليج العربي "، بحسب قوله.وأضاف أنّ "ضخ كميات إضافية من النفط الإيراني إلى الأسواق سيساعد على استقرار أسعار الخام وخفض التضخم"، نقلا عن قناة الميادين.كما تحدث خلال المقابلة عن المخاوف من حدوث "تكتلات كبيرة بين الشرق والغرب"، قائلاً إنّ "قطر تريد استراتيجية استثمار متوازنة وعمل جيد مع الجميع".