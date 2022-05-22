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العراق.. الإعدام لـ"إرهابي" فجر سيارة مفخخة في البصرة

العراق.. الإعدام لـ"إرهابي" فجر سيارة مفخخة في البصرة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة جنايات البصرة جنوبي العراق، اليوم الأحد، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق "إرهابي" فجر سيارة مفخخة في المحافظة.

وذكرت المحكمة في بيان صحفي، أن "المجرم الإرهابي وبالاشتراك مع مجرمين آخرين قاموا بتفجير سيارة مفخخة في سيطرة مدخل محافظة البصرة– منطقة الرميلة على الطريق الدولي السريع، أدت إلى استشهاد مجموعة من المنتسبين الأمنيين والمدنيين وإصابة آخرين بجروح ،إضافة إلى تضرر سيارات مدنية وحكومية وذلك بدوافع إرهابية لزعزعة الأمن وبث الرعب بين المواطنين".

وأضافت، أن "الحكم بحق المجرم الإرهابي يأتي استنادا لأحكام المادة الثانية / 1و2و3و7 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005"، بحسب روسيا اليوم.

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