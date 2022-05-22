اغتيال ضابط في الحرس الثوري جنوب العاصمة الإيرانية طهران



ونقلت "تسنيم" عن مصدر مطلع قوله: "الحادث وقع قرابة الساعة الـ 4 مساء اليوم في أحد الأزقة الجانبية قرب منزل الشهيد عندما كان على وشك دخول منزله".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، مساء اليوم الأحد 22 أيار/ مايو 2022، عن اغتيال مسؤول عسكري في الحرس الثوري الإيراني ممن شاركوا في الحرب السورية جنوب العاصمة الإيرانية طهران.وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فقد تم اغتيال "حسن صياد خدايارى" جنوب طهران، وهو ضابط شارك في الحرب السورية.وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، باغتيال شخصية عسكرية في أحد شوارع طهران بإطلاق الرصاص، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تلاحق المهاجمين.وذكرت الوكالة بأنّ عملية الاغتيال نفذها شخصان يركبان دراجة نارية في شارع "مجاهدي الإسلام" في طهران.