شؤون فلسطينية

مواجهات في عدة محاور بالضفة وإزالة حواجز للاحتلال في حوارة

مواجهات في عدة محاور بالضفة وإزالة حواجز للاحتلال في حوارة
مواجهات مع الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
 شهدت عدة محاور بالضفة الغربية، اليوم الأحد، مواجهات مع قوات الاحتلال، واعتداءات نفذها المستوطنون على المواطنين وممتلكاتهم.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال قرب حاجز (نتساني عوز) غرب طولكرم.

وذكر شهود عيان أن مقاومين أطلقوا النار صوب قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز.

 كما اندلعت مواجــهــــات قرب مخيم عقبة جبر في أريحا، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز تجاه المواطنين.

وفي قلقيلية اندلعت مواجــهــات قرب جدار الفصل العنصري في منطقة خلة نوفل جنوب المدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين، مما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وفي نابلس أزالت آليات فلسطينية السواتر الترابية التي وضعها الاحتلال على مداخل البلدة قبل عدة أيام.

وكانت قوات الاحتـلال قد اعتقلت اليوم الطفل يزن جبر من بلدة حوارة من أمام مدرسته بذريعة رفع العلم الفلسطيني.

 بالتزامن مع ذلك اعتدى مستوطنون على خيمة سكنية في خربة المرتبة، شرق يطا جنوب الخليل، وسرقوا محتوياتها، كما دمروا سياج حظيرة أغنام في المنطقة المذكورة.

وقال منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، "إن عددا من مستوطني "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، هدموا خيمة سكنية تعود للمواطن محمود ادعيس وسرقوا محتوياتها".

وخلال الأسبوع الماضي شهدت الضفة الغربية اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال، أدت لارتقاء 3 شهداء، وإصابة عدد من الجنود والمستوطنين.

 وخلال أيام الأسبوع استشهد 3 مواطنين برصاص الاحتلال، وأصيب 10 جنود ومستوطنين، فيما رصدت 103 نقاط مواجهة، و4 عمليات إطلاق نار، و14عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مناطق.

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