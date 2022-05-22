عقب انشقاقها منه.. غيداء ريناوي تعود للائتلاف الحكومي الإسرائيلي





وأردفت: "حتى وصلت إلى نتيجة حتمية واحدة، لم يعد بإمكاني دعم وجود تحالف يضيق بهذه الطريقة المشينة تجاه المجتمع العربي الذي أتيت منه".





رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن عودة عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي إلى الائتلاف الحكومي الإسرائيلي عقب انتهاء جلستها مع وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد.وكانت ريناوي زعبي بعثت برسالة إلى لابيد ورئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، قالت فيها: إنها "قررت الانشقاق عن الائتلاف، لأنه "في الأشهر الأخيرة وبسبب اعتبارات سياسية ضيقة، فضل قادة التحالف الحفاظ على جانبه اليميني وتعزيزه".وأضافت أنه "لاقيت الاستخفاف التام من قبل الائتلاف الحكومي تجاه الاحتياجات الحقيقية للبلدات العربية خاصة في مجالات تطوير السلطات المحلية، وقضايا الإسكان، والتوظيف والتعليم".وتابعت ريناوي في تلك الرسالة أنه "كان الشهر الماضي، شهر رمضان المبارك، لا يطاق. وكانت المشاهد التي أتت من مسجد الأقصى لرجال شرطة يتعاملون بعنف غير مبرر تجاه الحشود من المصلين، وتشييع جنازة الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مشاهد غير محتملة".