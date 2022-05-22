شؤون فلسطينية

عقب انشقاقها منه.. غيداء ريناوي تعود للائتلاف الحكومي الإسرائيلي

عقب انشقاقها منه.. غيداء ريناوي تعود للائتلاف الحكومي الإسرائيلي
صورة من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن عودة عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي إلى الائتلاف الحكومي الإسرائيلي عقب انتهاء جلستها مع وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد.

وكانت ريناوي زعبي بعثت برسالة إلى لابيد ورئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، قالت فيها: إنها "قررت الانشقاق عن الائتلاف، لأنه "في الأشهر الأخيرة وبسبب اعتبارات سياسية ضيقة، فضل قادة التحالف الحفاظ على جانبه اليميني وتعزيزه". 

وأضافت أنه "لاقيت الاستخفاف التام من قبل الائتلاف الحكومي تجاه الاحتياجات الحقيقية للبلدات العربية خاصة في مجالات تطوير السلطات المحلية، وقضايا الإسكان، والتوظيف والتعليم".

وتابعت ريناوي في تلك الرسالة أنه "كان الشهر الماضي، شهر رمضان المبارك، لا يطاق. وكانت المشاهد التي أتت من مسجد الأقصى لرجال شرطة يتعاملون بعنف غير مبرر تجاه الحشود من المصلين، وتشييع جنازة الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مشاهد غير محتملة". 

وأردفت: "حتى وصلت إلى نتيجة حتمية واحدة، لم يعد بإمكاني دعم وجود تحالف يضيق بهذه الطريقة المشينة تجاه المجتمع العربي الذي أتيت منه".

أخبار ذات صلة

زوارق الاحتلال تطلق نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيد شمال القطاع

زوارق الاحتلال تطلق نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيد شمال القطاع

نابلس: مستوطنون يصيبون فتيين ويحاولون اختطاف أحدهما

نابلس: مستوطنون يصيبون فتيين ويحاولون اختطاف أحدهما

المالكي والمصري: نؤكد على ضرورة الوقوف بوجه كل من تسبب بمعاناة شعبنا

المالكي والمصري: نؤكد على ضرورة الوقوف بوجه كل من تسبب بمعاناة شعبنا

مواجهات في عدة محاور بالضفة وإزالة حواجز للاحتلال في حوارة

مواجهات في عدة محاور بالضفة وإزالة حواجز للاحتلال في حوارة

فيديو.. المصري: معركة سيف القدس ما هي إلا نزهة أمام المعارك المقبلة

فيديو.. المصري: معركة سيف القدس ما هي إلا نزهة أمام المعارك المقبلة

شاهد: البطش يوجه رسالة تحذيرية للاحتلال حال اقتحام الأقصى

شاهد: البطش يوجه رسالة تحذيرية للاحتلال حال اقتحام الأقصى

منظمات الهيكل تدعو لاقتحام كبير للأقصى فيما يسمى &#34;يوم القدس&#34;

منظمات الهيكل تدعو لاقتحام كبير للأقصى فيما يسمى "يوم القدس"

اتفاق على تشكيل مجلس طلبة الجامعة العربية الامريكية

اتفاق على تشكيل مجلس طلبة الجامعة العربية الامريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المالكي والمصري: نؤكد على ضرورة الوقوف بوجه كل من تسبب بمعاناة شعبنا

المالكي والمصري: نؤكد على ضرورة الوقوف بوجه كل من تسبب بمعاناة شعبنا

اتفاق على تشكيل مجلس طلبة الجامعة العربية الامريكية

اتفاق على تشكيل مجلس طلبة الجامعة العربية الامريكية

هيئة الأسرى تهنئ الأسير أحمد سعدات بانتخابه أميناً عاماً للجبهة الشعبية

هيئة الأسرى تهنئ الأسير أحمد سعدات بانتخابه أميناً عاماً للجبهة الشعبية

هيئة الأسرى: جريمة إهمال طبي ممنهجة بحق الأسيرين عروق و دقة

هيئة الأسرى: جريمة إهمال طبي ممنهجة بحق الأسيرين عروق و دقة

&#34;المواصفات والمقاييس&#34; تخرج دورة تدريبية في مجال التدقيق الداخلي على أنظمة إدارة الجودة

"المواصفات والمقاييس" تخرج دورة تدريبية في مجال التدقيق الداخلي على أنظمة إدارة الجودة

فتح: سيبقى شعبنا الفلسطيني في القدس درعاً وسيفاً

فتح: سيبقى شعبنا الفلسطيني في القدس درعاً وسيفاً

تيسير خالد يدين قرار الخارجية الأميركية رفع حركة (كاخ) من قائمة الإرهاب

تيسير خالد يدين قرار الخارجية الأميركية رفع حركة (كاخ) من قائمة الإرهاب

إطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث بعنوان &#34;المنظومة القيادية في عصر التحول الرقمي&#34;

إطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث بعنوان "المنظومة القيادية في عصر التحول الرقمي"

منوعات

شاهد: الكويتية دكتورة خلود تحجز جزيرة لزوجها في عيد ميلاده

شاهد: الكويتية دكتورة خلود تحجز جزيرة لزوجها في عيد ميلاده

بعد خضوعها لعملية جراحية..ما هي تطورات الحالة الصحية للفنانة مي كساب؟

بعد خضوعها لعملية جراحية..ما هي تطورات الحالة الصحية للفنانة مي كساب؟

لأول مرة..هيا مرعشلي تنشر صورة زوجها

لأول مرة..هيا مرعشلي تنشر صورة زوجها

فنان مصري يصدم 4 أشخاص بسيارته الـ(BMW) ويتسبب بإصابة خطيرة لأحدهم

فنان مصري يصدم 4 أشخاص بسيارته الـ(BMW) ويتسبب بإصابة خطيرة لأحدهم

وفاة الموسيقار فانجيليس مؤلف أشهر موسيقى فيلم في العالم..تعرف عليها

وفاة الموسيقار فانجيليس مؤلف أشهر موسيقى فيلم في العالم..تعرف عليها

لماذا اقتحمت امرأة عارية مهرجان كان السينمائي؟

لماذا اقتحمت امرأة عارية مهرجان كان السينمائي؟

شاهد: حفيدات هيفاء وهبي يخطفن الأضواء..والصغرى نسخة عن جدتها

شاهد: حفيدات هيفاء وهبي يخطفن الأضواء..والصغرى نسخة عن جدتها

بعد طلاق مرتين..منة عرفة ومحمود المهدي يدخلان القفص الذهبي رسمياً

بعد طلاق مرتين..منة عرفة ومحمود المهدي يدخلان القفص الذهبي رسمياً

شاهد: شجار بين فنانات في جنازة سمير صبري..ونقابة المهن التمثيلية توقف إحداهن

شاهد: شجار بين فنانات في جنازة سمير صبري..ونقابة المهن التمثيلية توقف إحداهن

صور وفيديو: نجوم الفن في مصر يودعون سمير صبري إلى مثواه الأخير

صور وفيديو: نجوم الفن في مصر يودعون سمير صبري إلى مثواه الأخير

عربي

وزير خارجية قطر: نفط إيران سيساعد على استقرار الأسعار وخفض التضخم

وزير خارجية قطر: نفط إيران سيساعد على استقرار الأسعار وخفض التضخم

العراق.. الإعدام لـ&#34;إرهابي&#34; فجر سيارة مفخخة في البصرة

العراق.. الإعدام لـ"إرهابي" فجر سيارة مفخخة في البصرة

مجلس النواب الليبي ينفي صحة تشكيل حكومة مصغرة

مجلس النواب الليبي ينفي صحة تشكيل حكومة مصغرة

السعودية تؤسس أكاديمية للصناعات العسكرية

السعودية تؤسس أكاديمية للصناعات العسكرية