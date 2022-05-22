شؤون فلسطينية

فيديو.. المصري: معركة سيف القدس ما هي إلا نزهة أمام المعارك المقبلة

فيديو.. المصري: معركة سيف القدس ما هي إلا نزهة أمام المعارك المقبلة
مشير المصري
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام 
تحدث القيادي في حركة (حماس) مشير المصري، اليوم الأحد، حول التحولات الاستراتيجية التي حققتها معركة سيف القدس أمام "العدو الصهيوني"، وذلك في ذكراها الأولى.

وقال المصري في مقابلة لـ "دنيا الوطن": إن "معركة سيف القدس غيرت وجه الصراع، واستطاعت المقاومة بكل حكمة واقتداء سواء من خلال موقفها الجهادي عبر غرفة العمليات المشتركة أو وحدة شعبنا أو ثورته الممتدة التي ما زالت إلى يومنا هذا كأثر من أثار المعركة".

وأضاف: "لتضع هذه المعركة الشعب الفلسطيني في زمان التحرير والاحتلال الإسرائيلي في زمن الاندثار"، مؤكداً أن "معركة سيف القدس ما هي إلا نزهة أمام ما أعدته المقاومة للعدو الصهيوني في المعارك المقبلة".
 

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