شاهد: البطش يوجه رسالة تحذيرية للاحتلال حال اقتحام الأقصى

خاص دنيا الوطن- هاني الإمام











قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، اليوم الأحد: إنه "في ذكرى معركة سيف القدس الأولى لا زالت أسبابها موجودة، وهو التهديد باقتحام المسجد الأقصى المبارك في التاسع والعشرين من أيار/ مايو".وأضاف البطش في مقابلة لـ "دنيا الوطن": "نعم خضنا تلك المعركة لحماية القدس وعدم تهويدها"، محذراً "العدو من الذهاب نحو الاقتحام في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، أو الاعتداء على أبناء شعبنا".وأكمل: "معركة سيف القدس ونتائجها كانت ولا زالت معركة تحول استراتيجي مع العدو، ووحدت الشعب الفلسطيني ومقاومته وساحات الفعل في الضفة والـ 48 وغزة والشتات"، مشدداً على أن حلف القدس ورجاله جاهزون اليوم لخوض المعركة مجدداً لحماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.