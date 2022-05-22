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دولي

وزير المالية الألماني: نحن منفتحون على المقترح الأوروبي لمصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا

وزير المالية الألماني: نحن منفتحون على المقترح الأوروبي لمصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير مالية ألمانيا كريستيان ليندنر، "إن بلاده منفتحة على مقترحات من الاتحاد الأوروبي بخصوص مصادرة أصول الدولة الروسية لصالح أوكرانيا".

وشدد الوزير، في مقابلة نشرتها صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد، أن ألمانيا تعتبر الصعوبات التي تواجه مصادرة ممتلكات الروس الخاضعين للعقوبات الغربية خطيرة للغاية وستكون لها عواقب جدية.

وأضاف الوزير: "الدول التي تقوم على سيادة القانون، تضمن حرمة الملكية الخاصة. الصعوبات المرتبطة بالمصادرة عالية للغاية"، بحسب روسيا اليوم.

ونوه الوزير بأنه ينبغي إقناع رجال الأعمال الروس، "بالمساهمة في دفع تعويضات لأوكرانيا على أساس طوعي. وبهذا الخصوص، يجب إجراء مناقشة سياسية، أود أن أشارك فيها".

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