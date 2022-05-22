منظمات الهيكل تدعو لاقتحام كبير للأقصى فيما يسمى "يوم القدس"

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إقامة مسيرة الأعلام المقررة في 29 من آيار/مايو، مثل المعتاد بالسنوات السابقة حيث تمر عبر باب العمود، نحو حائط البراق عبر الحي الإسلامي.





ووفق ما نقل موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية، فإن "بعد تقييم الوضع برئاسة وزير الأمن الداخلي ومفتش شرطة شبتاي، تقرر أن مسيرة الأعلام هذا العام في (يوم القدس) ستقام كما كان معتادًا في السنوات السابقة".

رام الله - دنيا الوطندعت هيئة مقر منظمات الهيكل في دولة الاحتلال، لاقتحام كبير للمسجد الأقصى المبارك، في ما يسمونه "يوم القدس"، في 29 من آيار/مايو الجاري.وقالت: "بعد أسبوع سيكون يوم القدس نريد أن يقتحم كل شعب إسرائيل المسجد الأقصى"، مضيفة: "سيادتنا هناك تتجسد في حقيقة أن كل الجمهور عليه أن يتواجد هناك، كلما عززنا تواجدنا هناك، اقتربنا جميعاً من بناء الهيكل الثالث"، وفق زعمهم.يأتي ذلك في الوقت الذي حذّرت فيه فصائل فلسطينية، من التهديدات والدعوات التي أطلقتها جماعات ومنظمات من المستوطنين المتطرفين من أجل اقتحام المسجد الأقصى وهدم قبة الصخرة وتنفيذ مسيرة الأعلام خلال يوم ما يسمى "توحيد القدس"، واعتبرت تلك الإجراءات الاستفزازية لعبٌ بالنار وإنذار لتفجّر الأوضاع في المنطقة برُمَّتها.