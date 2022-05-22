شؤون فلسطينية

اتفاق على تشكيل مجلس طلبة الجامعة العربية الامريكية

اتفاق على تشكيل مجلس طلبة الجامعة العربية الامريكية
الجامعة العربية الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
توافقت الأطر الطلابية في منتصف الشهر الجاري ،الجامعة العربية الأمريكية عل تشكيل مجلس طلبة موحد وعلى قائمة موحّدة باسم الشهيدين “ضياء حمارشة و رعد حازم”.

ووفق الاتفاق فإنه يتم تشكيل مجلس الطلبة في مؤتمر مجلس الطلبة على النحو التالي:

37 مقعد لحركة الشبيبة الطلابية – كتلة الشهيد ياسر عرفات ، الذراع الطلابي لحركة فتح 7 مقاعد لكتلة الوحدة الطلابية ، الذراع الطلابي للجبهة الديمقراطية 6 مقاعد لكتلة المبادرة الطلابية، الذراع الطلابي لحركة المبادرة 5 مقاعد لجبهة العمل الطلابي، الذراع الطلابي للجبهة الشعبية.

وتم الاتفاق على ان يتشكل مجلس الطلبة من 8 مقاعد للشبيبة ومقعد واحد لكل من الكتل الثلاث، علما بأن مجلس الطلبة مكوّن من أحد عشر مقعدا.

أخبار ذات صلة

عقب انشقاقها منه.. غيداء ريناوي تعود للائتلاف الحكومي الإسرائيلي

عقب انشقاقها منه.. غيداء ريناوي تعود للائتلاف الحكومي الإسرائيلي

فيديو.. المصري: معركة سيف القدس ما هي إلا نزهة أمام المعارك المقبلة

فيديو.. المصري: معركة سيف القدس ما هي إلا نزهة أمام المعارك المقبلة

شاهد: البطش يوجه رسالة تحذيرية للاحتلال حال اقتحام الأقصى

شاهد: البطش يوجه رسالة تحذيرية للاحتلال حال اقتحام الأقصى

منظمات الهيكل تدعو لاقتحام كبير للأقصى فيما يسمى &#34;يوم القدس&#34;

منظمات الهيكل تدعو لاقتحام كبير للأقصى فيما يسمى "يوم القدس"

هيئة الأسرى تهنئ الأسير أحمد سعدات بانتخابه أميناً عاماً للجبهة الشعبية

هيئة الأسرى تهنئ الأسير أحمد سعدات بانتخابه أميناً عاماً للجبهة الشعبية

هيئة الأسرى: جريمة إهمال طبي ممنهجة بحق الأسيرين عروق و دقة

هيئة الأسرى: جريمة إهمال طبي ممنهجة بحق الأسيرين عروق و دقة

&#34;المواصفات والمقاييس&#34; تخرج دورة تدريبية في مجال التدقيق الداخلي على أنظمة إدارة الجودة

"المواصفات والمقاييس" تخرج دورة تدريبية في مجال التدقيق الداخلي على أنظمة إدارة الجودة

فتح: سيبقى شعبنا الفلسطيني في القدس درعاً وسيفاً

فتح: سيبقى شعبنا الفلسطيني في القدس درعاً وسيفاً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اتفاق على تشكيل مجلس طلبة الجامعة العربية الامريكية

اتفاق على تشكيل مجلس طلبة الجامعة العربية الامريكية

هيئة الأسرى تهنئ الأسير أحمد سعدات بانتخابه أميناً عاماً للجبهة الشعبية

هيئة الأسرى تهنئ الأسير أحمد سعدات بانتخابه أميناً عاماً للجبهة الشعبية

هيئة الأسرى: جريمة إهمال طبي ممنهجة بحق الأسيرين عروق و دقة

هيئة الأسرى: جريمة إهمال طبي ممنهجة بحق الأسيرين عروق و دقة

&#34;المواصفات والمقاييس&#34; تخرج دورة تدريبية في مجال التدقيق الداخلي على أنظمة إدارة الجودة

"المواصفات والمقاييس" تخرج دورة تدريبية في مجال التدقيق الداخلي على أنظمة إدارة الجودة

فتح: سيبقى شعبنا الفلسطيني في القدس درعاً وسيفاً

فتح: سيبقى شعبنا الفلسطيني في القدس درعاً وسيفاً

تيسير خالد يدين قرار الخارجية الأميركية رفع حركة (كاخ) من قائمة الإرهاب

تيسير خالد يدين قرار الخارجية الأميركية رفع حركة (كاخ) من قائمة الإرهاب

إطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث بعنوان &#34;المنظومة القيادية في عصر التحول الرقمي&#34;

إطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث بعنوان "المنظومة القيادية في عصر التحول الرقمي"

الجنايات الكبرى بغزة تصدر حكماً بالسجن المؤبد في قضية مخدرات

الجنايات الكبرى بغزة تصدر حكماً بالسجن المؤبد في قضية مخدرات

منوعات

شاهد: الكويتية دكتورة خلود تحجز جزيرة لزوجها في عيد ميلاده

شاهد: الكويتية دكتورة خلود تحجز جزيرة لزوجها في عيد ميلاده

بعد خضوعها لعملية جراحية..ما هي تطورات الحالة الصحية للفنانة مي كساب؟

بعد خضوعها لعملية جراحية..ما هي تطورات الحالة الصحية للفنانة مي كساب؟

لأول مرة..هيا مرعشلي تنشر صورة زوجها

لأول مرة..هيا مرعشلي تنشر صورة زوجها

فنان مصري يصدم 4 أشخاص بسيارته الـ(BMW) ويتسبب بإصابة خطيرة لأحدهم

فنان مصري يصدم 4 أشخاص بسيارته الـ(BMW) ويتسبب بإصابة خطيرة لأحدهم

وفاة الموسيقار فانجيليس مؤلف أشهر موسيقى فيلم في العالم..تعرف عليها

وفاة الموسيقار فانجيليس مؤلف أشهر موسيقى فيلم في العالم..تعرف عليها

لماذا اقتحمت امرأة عارية مهرجان كان السينمائي؟

لماذا اقتحمت امرأة عارية مهرجان كان السينمائي؟

شاهد: حفيدات هيفاء وهبي يخطفن الأضواء..والصغرى نسخة عن جدتها

شاهد: حفيدات هيفاء وهبي يخطفن الأضواء..والصغرى نسخة عن جدتها

بعد طلاق مرتين..منة عرفة ومحمود المهدي يدخلان القفص الذهبي رسمياً

بعد طلاق مرتين..منة عرفة ومحمود المهدي يدخلان القفص الذهبي رسمياً

شاهد: شجار بين فنانات في جنازة سمير صبري..ونقابة المهن التمثيلية توقف إحداهن

شاهد: شجار بين فنانات في جنازة سمير صبري..ونقابة المهن التمثيلية توقف إحداهن

صور وفيديو: نجوم الفن في مصر يودعون سمير صبري إلى مثواه الأخير

صور وفيديو: نجوم الفن في مصر يودعون سمير صبري إلى مثواه الأخير

عربي

مجلس النواب الليبي ينفي صحة تشكيل حكومة مصغرة

مجلس النواب الليبي ينفي صحة تشكيل حكومة مصغرة

السعودية تؤسس أكاديمية للصناعات العسكرية

السعودية تؤسس أكاديمية للصناعات العسكرية

الأردن يتصدى لـعملية على الحدود السورية ويقتل مهربين

الأردن يتصدى لـعملية على الحدود السورية ويقتل مهربين

إعلام ليبي يكشف تفاصيل اقتحام أحد مقار جهاز المخابرات في طرابلس وسرقة ملفات أرشيفية

إعلام ليبي يكشف تفاصيل اقتحام أحد مقار جهاز المخابرات في طرابلس وسرقة ملفات أرشيفية