اتفاق على تشكيل مجلس طلبة الجامعة العربية الامريكية





ووفق الاتفاق فإنه يتم تشكيل مجلس الطلبة في مؤتمر مجلس الطلبة على النحو التالي:



37 مقعد لحركة الشبيبة الطلابية – كتلة الشهيد ياسر عرفات ، الذراع الطلابي لحركة فتح 7 مقاعد لكتلة الوحدة الطلابية ، الذراع الطلابي للجبهة الديمقراطية 6 مقاعد لكتلة المبادرة الطلابية، الذراع الطلابي لحركة المبادرة 5 مقاعد لجبهة العمل الطلابي، الذراع الطلابي للجبهة الشعبية.





وتم الاتفاق على ان يتشكل مجلس الطلبة من 8 مقاعد للشبيبة ومقعد واحد لكل من الكتل الثلاث، علما بأن مجلس الطلبة مكوّن من أحد عشر مقعدا.



رام الله - دنيا الوطنتوافقت الأطر الطلابية في منتصف الشهر الجاري ،الجامعة العربية الأمريكية عل تشكيل مجلس طلبة موحد وعلى قائمة موحّدة باسم الشهيدين “ضياء حمارشة و رعد حازم”.