هيئة الأسرى تهنئ الأسير أحمد سعدات بانتخابه أميناً عاماً للجبهة الشعبية

هنأت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ممثلة برئيسها اللواء

قدري أبو بكر اليوم الأحد الأسير أحمد سعدات بعد انتخابه أميناً عاماً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.



وأوضحت الهيئة أن سعدات (69 عاماً) سكان مدينة البيرة،

هو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وكغيره من النواب لم يسلم من الاعتقال والمطاردة، فسلطات الاحتلال انتهكت الحصانة التي يتمتع بها البرلمانيين، وزجت بالعديد منهم داخل السجون وأصدرت بحقهم أحكام تعسفية.



وأشارت الهيئة أن اختيار سعدات أميناً عاماً للجبهة الشعبية ما هي إلا رسالة وفاء للقادة الأسرى، وأن قرار الجبهة الشعبية بانتخاب سعدات أميناً عاماً لها يدلل على التمسك بالأسرى، وعدم التخلي عنهم مهما كانت الظروف، فهذه الشريحة المناضلة تستحق أن تمارس حقها في صنع القرار رغم قيد الاحتلال.



وأضافت أن الأسير سعدات يقبع حالياً في سجن "ريمون"، وهو قائد ثوري أمضى حياته معتقلاً في السجون الاسرائيلية ومطارداً من قبل سلطات الاحتلال لسنوات، كما تعرض للعزل

الانفرادي لمدة طويلة، وخاض عدة إضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجاً على سياسات الاحتلال من بينها العزل الانفرادي والاعتقال الإداري.



وكانت قوات الاحتلال قد أقدمت بتاريخ 14 آذار عام 2006

على اختطاف سعدات بعد اقتحامها "لسجن أريحا" التابع للسلطة الفلسطينية، وصدر بحقه حكماً بالسجن لـ30 عاماً.





رام الله - دنيا الوطن