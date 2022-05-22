شؤون فلسطينية

"المواصفات والمقاييس" تخرج دورة تدريبية في مجال التدقيق الداخلي على أنظمة إدارة الجودة

"المواصفات والمقاييس" تخرج دورة تدريبية في مجال التدقيق الداخلي على أنظمة إدارة الجودة
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت مؤسسة المواصفات والمقاييس اليوم الاحد دورة تدريبية في مجال التدقيق الداخلي على أنظمة الإدارة وفق متطلبات المواصفة الدولية "ISO 19011" والتي تم تنفيذها على مرحلتين. المرحلة الاولى شارك بها (25) مشارك وانتقل للمرحلة الثانية (13) مشارك من المؤسسة وهيئة مكافحة الفساد، حيث تخلل الدورة اختبارات تقييمية. وتمكن المشاركين في المرحلة الثانية من اجتياز الاختبارات التقييمية المعتمدة من قبل (IRCA Register).

تهدف الدورة الى تدريب المشاركين على القيام بعمليات التدقيق بأنواعها وخطواتها المتعددة بكفاءة لرفع جودة الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة او الهيئة.

اكد معالي الوزير أ. رائد رضوان رئيس هيئة مكافحة الفساد على أهمية تطبيق نظم ادارة الجودة لتنفيذ التدقيق الداخلي وتقديم الخدمات بحرفيه وجودة عاليه.

واشاد رضوان، بدور المؤسسة في مجال دعم ومساندة الهيئة في تطبيق نظم إدارة الجودة  داخل الهيئة، حتى تحقق متطلبات المواصفة الدولية للحصول على الشهادة                    قبل نهاية العام.

أكد م. حيدر حجه مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، أهمية عقد الدورات التدريبية لنشر الوعي وتأهيل الكوادر داخل المؤسسة وفي مؤسسات الوطن بشكل عام حتى يكونوا على قدر عالي من المسؤولية ويستطيعوا تطبيق وتنفيذ نظم ادارة الجودة حسب متطلبات المواصفة.

وكما واشار حجه الى أهمية تطبيق نظم ادارة الجودة في المؤسسات لرفع جودة الخدمات المقدمة لابناء شعبنا الفلسطيني. 

وبدورها شكرت م. ياسمين أبو بكر المدير التنفيذي لمؤسسة ماك انترناشونال المؤسسة على اهتمامها بتنمية المهارات المهنية للعاملين واكدت على اهمية هذه الدورة حيث اصبح المشاركين قادرين فنياً على ممارسة التدقيق الداخلي داخل مؤسساتهم او خارجها.

وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على المشاركين.

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