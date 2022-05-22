شؤون فلسطينية

فتح: سيبقى شعبنا الفلسطيني في القدس درعاً وسيفاً

فتح: سيبقى شعبنا الفلسطيني في القدس درعاً وسيفاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجه عضو المجلس الثوري لحركة فتح، واللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أسامة القواسمي، تحية إكبار وإجلال لشعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وخصوصا في القدس عاصمة دولة فلسطين.

وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنهم المدافعون في الخندق الأول عن عروبة القدس، وأنهم الدرع والسيف الحقيقيين والمرابطون والمدافعون عن القدس وعن المسجد الأقصى المبارك والقيامة و الذين رابطوا وقاوموا المحتل الغاصب في ساحات المسجد الأقصى المبارك والشيخ جراح وحي سلوان وبوابات البلدة القديمة وفي كل بقعة من القدس وأزقتها القديمة.

وقال القواسمي: إن شعبنا الفلسطيني كله في الضفة والداخل وغزة والمهجر هبٌ نصرة لقدسنا وأقصانا وما يتعرض إليه شعبنا الصامد هناك من تطهير عرقي ونظام فصل عنصري آثم من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي.

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