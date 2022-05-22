تيسير خالد يدين قرار الخارجية الأميركية رفع حركة (كاخ) من قائمة الإرهاب





واستغرب صدوره في هذا التوقيت بالذات، الذي يدعو فيه أحفاد السفاح باروخ غولد شتاين، أحد زعماء تلك الحركة ، الذي ارتكب عام 1994 مجزرة الخليل وراح ضحيتها 29 فلسطينيا تواجدوا آنذاك في المسجد الابراهيمي لأداء صلاة الفجر، إلى تهجير الفلسطينيين وطردهم من أرض آبائهم وأجدادهم وترحيلهم الى الدول العربية.



وأضاف: عندما يصر الكونغرس الأميركي على مواصلة مواقفه المعادية للشعب الفلسطيني وتصنيف منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية ويعطي الضوء الأخضر للخارجية الأميركية لرفع اسم حركة كهانا حي (كاخ) من قوائم منظمات الإرهاب الأجنبية بموجب قانون الهجرة والجنسية الأميركية، فإنه بذلك يؤكد ازدواجية المعايير في التعامل حتى مع الإرهاب والمنظمات الإرهابية ويزيح الستار عن الهوة العميقة التي تفصل بين ادعاء الولايات المتحدة الأميركية محاربة الإرهاب وبين دعمها ليس فقط لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بسياسة منهجية وثابتة ، بل ولإرهاب منظمات يهودية ترعاها دولة إسرائيل تارة بشكل واضح وأخرى من وراء ستار.



رام الله - دنيا الوطنعبر القيادي الفلسطيني تيسير خالد، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن سخطه الشديد من قرار وزارة الخارجية الأميركية شطب حركة كهانا حي (كاخ) من قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية.