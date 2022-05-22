إطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث بعنوان "المنظومة القيادية في عصر التحول الرقمي"

رام الله - دنيا الوطننظمت كلية فلسطين التقنية فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث بعنوان "المنظومة القيادية في عصر التحول الرقمي".وقال رئيس المؤتمر عميد كلية فلسطين التقنية، د. هيثم عايش، إن مؤتمر المنظومة القيادية في عصر التحول الرقمي، يركز في محاوره علي توجهات قيادة الكلية نحو التحول الرقمي.وأضاف: لقد شقت الكلية طريقها نحو التطور لتصل إلى ما نحن عليه الأن وذاد أعداد الطلبة عن 2000 طالبا وطالبة، وزادت من فتح تخصصاتها حتى وصل إلى ثمانية تخصصات بكالوريوس و16 تخصص دبلوم، و11 تخصص دبلوم مهني، وآخرها كان افتتاح برنامج الماجستير في نظم "السايبر" المادية بالشراكة مع جامعة الأقصى، وهناك عديداً من التخصصات قيد الاعتماد لدى الهيئة الوطنية لجودة والنوعية .وقال راعي المؤتمر مدير منطقة غزة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أسامة الدلو، أن بنك فلسطين حرص منذ التأسيس على تبني سياسة الرقمنة هي أنظمة المدفوعات ضمن استراتيجيتها ورؤيته.وأضاف تعزيز الابتكارات والتقنيات الحديثة في القطاع المصرفي من خلال تطوير وتصميم خدمات مصرفية رقمية عصرية بما فيها الخدمات الإلكترونية لتواكب المتغيرات في البيئة المحلية والعالمية وذلك عبر توفير قنوات رقمية متعددة تتماشى مع احتياجات عملائي وتلبى تطلعات المالية والمصرفية مما ساهم في الحافظ على مكانته بين المصارف الأخرى كابنك ريادي متطلع بدورها الاقتصادي والتنموي بما يحقق مبدأ الشمول المالي.