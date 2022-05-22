شؤون فلسطينية

الصحة تنشر التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين

الصحة تنشر التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، من 15 إلى 22 أيار/ مايو 2022.

وتوزعت الإصابات الجديدة على النحو التالي: الضفة الغربية 106، قطاع غزة 11 ومدينة القدس 0 إصابة.

وعلى صعيد حالات التعافي الجديدة، أفادت الصحة، بأن الضفة الغربية سجلت 115، في حين قطاع غزة ومدينة القدس 0 حالة.

وفيما يخص حالات الوفاة الجديدة، سجلت الضفة الغربية حالة وفاة، ولم يسجل قطاع غزة أومدينة القدس أي من حالات الوفاة، بالإضافة إلى عدم وجود حالات تعالج في المستشفيات وكذلك العناية المكثفة أو على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد الفحوصات 2974 (باستثناء مدينة القدس)، أما نسبة الأشخاص مكتملي التطعيم في فلسطين: الضفة الغربية 62.7%، قطاع غزة: 35.5%.

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