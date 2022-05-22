الجنايات الكبرى بغزة تصدر حكماً بالسجن المؤبد في قضية مخدرات

رام الله - دنيا الوطنأصدرت هيئة الجنايات الكبرى بغزة، اليوم الأحد، حكماً بالسجن المؤبد والغرامة المالية على مواطن أدين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار والتعاطي، وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.حيث أدانت هيئة الجنايات المدان (م/ب)، بالتهم المسندة إليه في لائحة الاتهام وهي حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، خلافاً لمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم 7 لسنة 2013م، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لقانون الاسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1988، وحكمت بمعاقبته بالسجن المؤبد تخصم منها مدة توقيفه وتغريمه بغرامة مالية قدرها (20000) عشرون ألف دينار، او الحبس سنتين بدلاً منها، ومصادرة المواد المضبوطة، وإتلاف المواد المخدرة.يذكر أن الأحكام صدرت عن هيئة الجنايات الكبرى والتي تم تشكيلها من قبل المجلس الأعلى للقضاء والتي تسعى لتطبيق سياسة عقابية رادعة للقضاء على آفة المخدرات التي تؤثر على أمن واستقرار المجتمع، مع الالتزام بأحكام القانون، وضمان سرعة الفصل في تلك القضايا.