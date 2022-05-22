حماس: محاكمة الاحتلال لأسرى نفق الحرية "لن تعيد ترميم صورة فشله"





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه "لن تضمن له استعادة روحه المعنوية التي تهتز يوما بعد يوم، ولن تنجح في كسر إرادة أسرانا الأبطال الذين يؤمنون بحتمية تحررهم، ولن يتنازلوا لا هم ولا شعبنا ولا مقاومتنا عن هذا الحلم، حتى تحرير آخر أسير في سجون الاحتلال".



وشددت دائرة العلاقات الوطنية، على أن "أبطال نفق الحرية أرسوا صورة عظيمة للإرادة الفلسطينية التي لا تنكسر ولا تستسلم ولا تتوقف عن محاولة تحقيق غاياتها العظمى"، "كما أنهم أظهروا عبر عمليتهم البطولية صورة من أزهى صور شعبنا الذي عاش رحلة تحررهم لحظة بلحظة، وتفاعل مع قضيتهم، مترقباً كل أمر يخصهم"، مؤكدة "أننا شعب موحد خلف المقاومة وأبطالها بكل أطيافهم وقضاياهم".



وتابعت: "إننا نؤمن أن محاكمة اليوم لن تؤثر أبداً في معنويات أبطالنا، وسيظل شعبنا ومقاومتنا يعلمون بكل قوة من أجل تحريرهم، مؤمنين بحتمية ذلك، كما يؤمنون بحتمية تحرير فلسطين وزوال الاحتلال".



رام الله - دنيا الوطنقالت دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالضفة الغربية، اليوم الأحد، إن محاكمة الاحتلال لأسرى سجن جلبوع، "لن تعيد ترميم صورة فشله التي نجح أولئك الأبطال في إظهارها".