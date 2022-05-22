غزة: لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي تناقش الحالة الأمنية بالقطاع

عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي، بغزة، اجتماعها الدوري بحضور رئيس اللجنة، د مروان أبو راس، وأعضاء اللجنة المستشار محمد فرج الغول، والنائب إسماعيل الأشقر، ود. سالم سلامه، وذلك اليوم في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة.



وناقشت اللجنة خلال اجتماعها عدد من القضايا التي تخص عمل اللجنة، والتي تمثلت في تقيم زيارة مراكز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، والاطلاع عن قرب على واقع عملهم والمعيقات التي تواجههم والاطمئنان على حالة الانضباط والالتزام بالإجراءات السليمة داخل المراكز.



وناقشت اللجنة الحالة الأمنية في قطاع غزة، وثمنت الجهود الكبيرة التي تبذلها الشرطة الفلسطينية في خدمة المواطنين والحفاظ على السلم الأهلي وتطبيق القانون، كما أقرت اللجنة استكمال زياراتها لدوائر الشرطة التخصصية، يليها تنظيم زيارات لدوائر وزارة الداخلية المختصة.



واتفقت اللجنة على عقد لقاءات موسعة مع جهات شعبية ونخبوية لتوسعة القاعدة الشعبية المختصة بعمل اللجنة، ناقشت اللجنة شكاوى المواطنين ورفعها لجهات الاختصاص.



رام الله - دنيا الوطن