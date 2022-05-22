شؤون فلسطينية

اشتية إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2022

اشتية إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2022
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
توجه رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم، إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي تنطلق أعماله غدا الاثنين.

وسيشارك رئيس الوزراء في عديد الجلسات المهمة التي تحمل البعدين السياسي والاقتصادي، كما سيعقد لقاءات ثنائية منها مع نظيره الهولندي، ووزير المالية الكويتي، ومع رؤساء المنظمات التنموية الدولية.

ويركز اشتيه في مداخلاته ولقاءاته على الواقع في فلسطين وانتهاكات الاحتلال وسبل دعم الاقتصاد الفلسطيني بشكل أساسي.

ويعتبر المنتدى العالمي للاقتصاد من أبرز الفعاليات الاقتصادية حول العالم إذ يجمع سنوياً نخبة من شخصيات عالمي السياسة والأعمال، لنقاش أبرز القضايا الدولية وتداعياتها الاقتصادية.

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