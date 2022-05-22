اشتية إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2022



ويعتبر المنتدى العالمي للاقتصاد من أبرز الفعاليات الاقتصادية حول العالم إذ يجمع سنوياً نخبة من شخصيات عالمي السياسة والأعمال، لنقاش أبرز القضايا الدولية وتداعياتها الاقتصادية.

رام الله - دنيا الوطنتوجه رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم، إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي تنطلق أعماله غدا الاثنين.وسيشارك رئيس الوزراء في عديد الجلسات المهمة التي تحمل البعدين السياسي والاقتصادي، كما سيعقد لقاءات ثنائية منها مع نظيره الهولندي، ووزير المالية الكويتي، ومع رؤساء المنظمات التنموية الدولية.ويركز اشتيه في مداخلاته ولقاءاته على الواقع في فلسطين وانتهاكات الاحتلال وسبل دعم الاقتصاد الفلسطيني بشكل أساسي.