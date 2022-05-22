لجنة الانتخابات تختتم مشروع التوعية الانتخابية بمدارس ذوي الإعاقة

رام الله - دنيا الوطناختتمت لجنة الانتخابات المركزية مشروع التوعية الانتخابية في مدارس ذوي الإعاقة بالضفة الغربية وقطاع غزة، الذي هدف إلى تعزيز الثقافة الانتخابية بين الطلبة من خلال تطبيق محاكاة انتخابية تماثل العمليات الانتخابية الحقيقية التي تجري على مستوى الوطن.ونفذ المشروع في عشرة مدارس مخصصة للأطفال من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، تتبع لوزارة التربية والتعليم وجمعيات المجتمع المدني. وقامت اللجنة من خلال مكاتبها في المحافظات بتدريب نحو 25 معلماً ومعلمة مؤهلين ليقوموا بالتعاون مع حوالي 300 طالب وطالبة بتنظيم المحاكاة الانتخابية.وتعرف الطلبة في الجانب النظري من المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، على أهمية الانتخابات وقوانينها ومراحلها، إضافة إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة في الحياة السياسية والانتخابية؛ كمرشحين وناخبين. وقام الطلبة ضمن فعاليات المشروع، بانتخاب ممثلين عنهم في عملية انتخابية "صورية" مشابهة بمراحلها بالعمليات الانتخابية الحقيقية؛ بدأت بتسجيل الناخبين ومن ثم فُتح باب الترشح، وتبعها تنظيم فعاليات دعاية عرض خلالها المرشحون برامجهم أمام زملائهم، وصولاً ليوم الاقتراع وإعلان الفائزين ومنحهم شهادات فوز.وأشارت لجنة الانتخابات إلى أن مشروع المحاكاة هذا العام جرى تنفيذه في الصفوف من الخامس وحتى الحادي عشر بمدارس خاصة بالأطفال ذوي الإعاقة السمعية وأخرى لذوي الإعاقة البصرية في محافظات؛ جنين ورام الله والبيرة والخليل وشمال غزة وغزة ودير البلح ورفح.ولفتت لجنة الانتخابات إلى أن المشروع شمل أيضاً، إعداد وتوزيع مجموعة من المطبوعات التعريفية شملت دليل المعلم و"فلاير" الطالب، إلى جانب مطبوعات توعوية تشرح وتوضيح إجراءات الاقتراع، مشددة على أن كافة مطبوعات المشروع أنتجت بما يلائم ذوي الإعاقة من ترجمة إلى لغة الإشارة ولغة بريل.يذكر أن هذا المشروع يعتبر امتداداً لمشاريع التوعية الانتخابية في المدارس التي تنفذها لجنة الانتخابات في مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة بتمويل من الاتحاد الأوروبي منذ العام 2008. كما تنفذ لجنة الانتخابات في هذه الفترة مجموعة مشاريع أخرى تهدف إلى زيادة المعرفة والوعي الانتخابي لفئات طلبة الجامعات والشباب وذوي الإعاقة.