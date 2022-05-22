"المنظمات الأهلية" تصدر موقفها من استئناف الحياة الدراسية وتعليق الإضراب بمدارس الضفة

رام الله - دنيا الوطنثمنت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية كافة الجهود التي اثمرت بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المطولة، وبحث العديد من المقترحات التي افضت أخيرا لإنهاء الإجراءات النقابية للمعلمين، وإعادة استئناف الحياة الدراسية المقررة اعتبارا من صباح اليوم الاحد بعد تشويش وتعطيل دام أسابيع كاد يطيح بالعام الدراسي الحالي على خلفية الإعلان عن الشروع في تعليق الدوام في المدارس الحكومية من قبل المعلمين للمطالبة بتحقيق العديد من المطالب النقابية وانصاف المعلمين، بما فيها تشكيل لجنة متابعة لتحويل المبادرة الى أنظمة وبنود تكفل انهاء الازمة وعدم تكرارها.وأكدت الشبكة في بيان صحفي صدر عنها صباح اليوم أهمية عمل الجهات الرقابية من مؤسسات أهلية وحقوقية لمتابعة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، وتعليق الخطوات النقابية، وشددت على ضرورة بلورة، وإيجاد اطار لأية قضايا قد تبرز، واهمية حصول المعلمين على حقوقهم اسوة بباقي القطاعات الحكومية الأخرى وبالتقدير لدور المعلم الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها قطاع التعليم من جهة والعمل على انقاذ العام الدراسي ومنع انهياره وعدم تأثر الطلبة بسبب عملية الانقطاع المتكرر على مدار الأعوام القليلة الماضية بفعل انتشار فيروس كورونا، وأيضا بسبب الإجراءات النقابية وتعطيل الدراسة الامر الذي من شأنه التأثير على جيل كامل من الطلبة، وما يخلفه أيضا من تداعيات كبيرة على الطلبة والأهالي على حد سواء، وهو ما يتطلب تكاتف الجميع من اجل تعويض الطلبة على ما فاتهم من مواد، والعمل على عقد امتحان الثانوية العامة التوجيهي بموعده، وعدم تكبيد الطلبة المزيد من الخسائر .ودعت الشبكة في بيانها للمضي في المبادرة التي قدمت من شخصيات وطنية ومؤسسات أهلية وحقوقية وضمان تطبيق بنودها، والعمل على حماية المسيرة التعليمية في بلادنا، ووضع خارطة طريق لتجاوز اية عقبات قد تنشأ في المستقبل، وتشكيل لجنة حوار قطاعي تجمع الجهات الحكومية المختصة مع القطاعات الأخرى في المجتمع المدني والمؤسسات التربوية، والاتحادات النقابية والمهنية، وشخصيات نقابية من اجل معالجة القضايا المطلبية والنقابية على أسس واضحة وبما يحقق المصلحة الوطنية وضمان استمرار تدفق الخدمات الأساسية الصحية، والتعليمية او الخدماتية للجمهور الفلسطيني، وضمان حقوق الفئات الاجتماعية المهمشة.