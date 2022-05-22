بعد انقطاع أكثر من شهرين.. انتظام العملية التعليمية بكافة المدارس الحكومية بالضفة

رام الله - دنيا الوطنانتظمت، اليوم الأحد، العملية التعليمية في كافة المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية، بعد انقطاع دام لأكثر من شهرين.يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء محمد اشتية، أنه سيتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل العلاوة الإشرافية للمعلمين إلى علاوة طبيعة عمل.وقال مدير الدائرة الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم بمحافظة رام الله والبيرة، عصام عزت، إن المتابعة جارية في كافة المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية، حيث نحن موجودون في مدرسة بنات البيرة الثانوية الجديدة لهذا الغرض.وأضاف: نلحظ عودة واسعة جدا للمدارس، مؤكدا أن المعلمين سيستطيعون بهممهم العالية، تعويض طالباتنا وطلابنا عما فاتهم في الفترة الماضية، متمنيا النجاح في تعدي هذه المرحلة، وإنهاء العام الدراسي بشكل سليم.من جانبها، قالت مديرة مدرسة بنات الإسبانية الثانوية باسمة صواف، إن الدوام في المدرسة شبه كامل، والصفوف ممتلئة، إذ أن المعلمات ملتزمات بحصصهن بشكل كامل، ما عكس انطباع إيجابي من الأهل لعودة أبنائهم إلى المدرسة.وتابعت: تبقى أسبوعين تقريبا لنهاية الفصل، ما يمكن المعلمين من التعويض، منوهة إلى أن هناك برنامجا تعويضا يختلف من مدرسة لأخرى، بحيث يمكنه تغطية المادة التعليمية، وبالتالي التقدم للامتحانات، وإنهاء العملية التعلمية بشكل منتظم في موعدها.بدورها، قالت مديرة مدرسة بنات البيرة الجديدة الثانوية رُلى أبو بكر، إن الطلبة عادوا إلى مقاعدهم الدراسية، بعد انقطاع دام أكثر من شهرين.وبينت، أن أسبوعين تبقيا لنهاية العام الدراسي، وتم اعداد خطة لتعويض الطالبات، قبل البدء بالامتحانات النهائية.