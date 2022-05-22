أول تعليق من هيئة شؤون الأسرى على الحكم الصادر بحق أسرى "نفق الحرية"

رام الله - دنيا الوطنعقدت اليوم الأحد محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الناصرة المحتلة، جلسة للنطق في الحكم على الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن (جلبوع) في أيلول/سبتمبر الماضي، الى جانب خمسة أسرى آخرين اتهموا بمساعدة أسرى نفقالحرية.وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت حكما بحق خمسة من أبطال نفق الحرية بالسجن خمس سنوات إضافية على احكامهم الفعلية، مع وقفتنفيذ من 8 شهور الى ثلاثة سنوات، وغرامة مالية قيمتها 5000 شيكل، وشمل الحكم كل من "محمود ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب القادري، ومناضل نفيعات"، فيما تنعقد في هذه الأثناء محكمة الأسير زكريا الزبيدي والأسرى الخمسة الآخرين المتهمين بمساعدة أسرى النفق، مع توقعات بأن يصدر حكما مماثلا بحق الزبيدي.وأضافت: بأن هذه دلالة إضافية تثبت عنصرية ووحشية الاحتلال الإسرائيلي، الذي يصر أن ينسف كافة القيم الإنسانية والمواثيق الدولية بحق الأسرى خاصة والشعب الفلسطيني كافة.