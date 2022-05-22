محكمة إسرائيلية تصدر حكماً على أسرى "نفق الحرية"



وكان ستة من الأسرى الفلسطينيين وهم: زكريا الزبيدي، محمود العارضة، محمد العارضة، يعقوب قادري، أيهم كممجي، مناضل انفيعات، استطاعوا في مطلع شهر أيلول/سبتمبر الماضي الفرار من سجن (جلبوع) الإسرائيلي الذي يعتبر الأشد حراسة، بواسطة نفق، في حين تمكن جيش الاحتلال إكمال اعتقالهم وإعادتهم للسجن مجددًا.



وعانى الأسرى من أوضاع إنسانية وصحية صعبة جدا، إذ أنهم منذ إعادة اعتقالهم وهم في العزل الانفرادي، ومحرومون من الزيارات العائلية في السجون، وأيضا هناك من يعاني من إهمال طبي بالإضافة إلى أن معاملة مصلحة السجون الإسرائيلية سيئة جدا منذ اعتقالهم.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة إسرائيلية حكماً بالسجن خمس سنوات على أسرى نفق الحرية الفارين من سجن جلبوع.وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المحكمة أصدرت حكما بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات على الأسرى محمد ومحمود العارضة ويعقوب ‏قادري وأيهم كممجي ومناضل انفيعات، وغرامة مالية 9000 شيكل بتهمة حفر نفق الحرية.فيما استثنت المحكمة الأسير زكريا الزبيدي من الحكم، وذلك لغيابه عن جلسة النطق بالحكم.فيما أصدرت حكمها بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة مالية 2000 شيكل لكل من ساعد الأسرى الستة أثناء هروبهم داخل وخارج السجن.