غرفة العمليات المشتركة: خيار المقاومة باقٍ و(سيف القدس) لن يُغمد

جاء ذلك، خلال كلمة لها، اليوم الأحد، في المؤتمر الوطني الذي أقيم في غزة إحياءً للذكرى السنوية الأولى لمعركة (سيف القدس).



وأكدت على أن "معركة سيف القدس شكلت لحمة وطنية غير مسبوقة جعلت الاحتلال يقف عاجزا أمام المواجهات في كل الميادين".



وأوضحت الغرفة، أن "معركة سيف القدس انجاز كبير للمقاومة الباسلة وقد خاضتها غرفة العمليات المشتركة، نصرةً للمسجد الأقصى، مشددةً على أن المقاومة في سيف القدس وضعت علامة فارقة في عمر الكيان الصهيوني".



ولفتت إلى أن معركة سيف القدس "شهدت لحمة ميدانية وطنية غير مسبوقة جعلت العدو لأول مرة يقف عاجزاً عن اخماد النيران التي اشتعلت.





ونوّهت إلى أن "دعوات الاحتلال لاقتحام الأقصى عبر مسيرة الأعلام المزمع إجراؤها بعد أسبوع تدفعنا للوقوف عندها بحزم وإصرار".



وقالت الغرفة خلال كلمتها إننا "نعيش ذكرى معركة سيف القدس التي خضناها بكل قوة وعنفوان استجابة لنداء القدس، وإن مقاومتنا قالت كلمتها عبر صاروخ الكورنيت وصواريخ القدس وكانت يدها العليا حتى النهاية".





وأضافت، إن "مارسات العدو في كافة المدن المحتلة والقدس كلها أسباب تدفعنا للوقوف عندها بكل حزم وإصرار لمساسها الواضح بمنجزات سيف القدس".





وشددت الغرفة خلال كلمتها على "وحدة الساحات و قدسية الدم الفلسطيني أينما وجد في غزة والضفة والقدس والشتات وصولاً إلى إنهاء النكبة الفلسطينية".



















رام الله - دنيا الوطنأكدت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، أن "خيار المقاومة باقٍ ما بقي الاحتلال وسيف القدس لن يُغمد، وأن شعبنا لن يسمح بالمطلق بكسر قواعد الاشتباك مع العدو".