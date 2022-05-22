النخالة: معركة "سيف القدس" محطة فارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني

جاء ذلك خلال كلمة له، اليوم الأحد، في المؤتمر الوطني الذي أقيم في غزة إحياءً للذكرى السنوية الأولى لمعركة (سيف القدس).





وقال النخالة، إن "المقاومة ملتزمة بأمانة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى".



وأضاف، "واهم من يظن أن مقاومة الشعب الفلسطيني يمكن أن تقف عندما يتعرض المسجد الأقصى للتهويد".





ولفت النخالة إلى أن، "الظروف التي تحيط بنا اليوم تضع شعبنا وجها لوجه أمام العدو الصهيوني".





واستدرك القول، "بإمكاننا اليوم وأكثر من أي وقت مضى فتح المزيد من الثغرات في جبهة العدو حتى يرحل عن بلادنا".



وشدّد على أن، "معركة سيف القدس وحدت شعبنا في كافة أماكن تواجده ورسمت مشهدا تاريخيا يجب الحفاظ عليه".



وأشار الأمين العام خلال كلمته إلى أن "الاحتلال يحاول تشتيت وحدتنا وعلينا أن نفشل محاولاته".



ونوّه إلى أن "المقاومة وحدها هي التي تجبر العدو على التراجع.، مشيرًا إلى أن(معركة سيف القدس)، كانت وما زالت فرصة كبيرة لوحدة شعبنا ومقاومته".





رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، أنّ "معركة (سيف القدس) محطة فارقة في تاريخ نضال شعبنا الفلسطيني ومسيرته نحو القدس".