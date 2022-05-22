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عربي

الأردن يتصدى لـعملية على الحدود السورية ويقتل مهربين

الأردن يتصدى لـعملية على الحدود السورية ويقتل مهربين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الأحد، عن مقتل 4 مهربين وإصابة آخرين خلال عملية إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (البترا) فقد قال المصدر العسكري:" إن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة بإسناد من مجموعات مسلحة، حيث قامت آليات رد الفعل السريع بالتعامل مع هذه المجموعات من خلال تطبيق قواعد الاشتباك".

وأضاف "أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 637 الف حبة كبتاجون و(181) كف حشيش و(396) الف حبة ترامادول وسلاح كلاشنكوف، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وبين أن العملية تأتي في إطار الخطة الأمنية التي تنفذها القيادة العامة للمحافظة على أمن واستقرار حدود المملكة، من خلال توظيفها لكافة العناصر البشرية والتكنولوجية المتطورة والقادرة على ضبط الحدود والسيطرة عليها، التزاماً منها بواجبها الوطني تجاه الوطن وقيادته الهاشمية المظفرة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

يذكر أن القوات المسلحة، أحبطت ومنذ بدء العام الجاري العديد من عمليات التسلل والتهريب بكافة أشكاله، وساهمت في الحد من دخول المواد المخدرة والممنوعة إلى الأراضي الأردنية، حيث باءت هذه العمليات بالفشل في أن تمر وتنفث سمومها بين أبناء الوطن.

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