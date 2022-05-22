"النضال الشعبي" تنعى الشاعر العربي العراقي الكبير مظفر النّواب

رام الله - دنيا الوطننعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الشاعر العربي العراقي الكبير مظفر النّواب، الذي شيعته الجماهير العراقية اليوم، والذي عاش عقوداً طويلة في المنافي البعيدة والقريبة، بعيداً عن بلده العراق الذي أحبه واستلهمه نضالاً وشعراً.وقالت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "رحل مظفر النّواب الذي عبر بشعره عن تطلعات وأحلام الفقراء والمسحوقين والمعذبين وكان لسان حال العراق وناطقاً باسم شعبه، والذي تغنى بالقدس وكتب لفلسطين أشهر قصائده التي تحفظها الأجيال العربية، هذا الشاعر الفذ الذي هدم جدران الصمت وهزم الخوف، وانطلق بصوته وبشعره الرفضوي والمقاوم، يصدح في كل العالم، مدافعاً عن المقهورين ويصفع كل الطغاة الذين مارسوا الاجرام بحق شعوبهم".وأكدت الجبهة، بأن رحيل الشاعر الكبير يشكل خسارة كبيرة للثقافة العربية وللشعر العربي، حيث تميز شاعرنا الكبير بتجربته المتفردة وبما قدمه للقراء العرب من أشعار متحدية وواثقة ومواكبة لكافة مراحل النضال والرفض في مواجهة الذل والقيد والاضطهاد والاستعمار والعملاء والرجعية.وتقدمت الجبهة بتعازيها ومواساتها للشعب العراقي الشقيق، وللرفاق في الحزب الشيوعي العراقي، هذا الحزب الذي انتمى له النّواب منذ عقود، حيث ظل وفياً لمواقفه المبدئية ومدافعاً عن مكانة وشخصية وتاريخ الحزب بشهدائه وتضحياته.