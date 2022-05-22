استطلاع للرأي: نتنياهو يكتسح أصوات المنتخبين ويحصد 36 صوتاً





وتبعا للإستطلاع فإن حزب الليكود (نتنياهو) حصل على 36 صوت، بينما أخذ مستقبل (لابيد) 18صوت، والصهيونية الدينية (سموتريتش) 9 أصوات وشاس (درعي) 8 أصوات.





بينما حصد أزرق أبيض (غانتس) 8أصوات، وعادله فيها العمل (ميخائيلي)، ويهدوت هتوراة (غافني) 7أصوات متعادلا فيها مع المشتركة (عودة)، ونال يمينا (بينيت) 6أصوات، و"إسرائيل" بيتنا (ليبرمان) 5أصوات، بينما أخذ أمل جديد (ساعر) 4أصوات، وراعام (عباس) 4أصوات، وميرتس (هوروفيتس) لم يأخذ أي صوت.





وأشار استطلاع الرأي أن نسبة الحسم لا تتجاوز تجمع أحزاب الائتلاف الحالي 53 - المعارضة بزعامة الليكود 60 - المشتركة 7.





رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية استطلاع رأي أجرته "إذاعة 103fm"، فيما لو جرت انتخابات اليوم.