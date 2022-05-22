الصحة: فلسطين لم تسجل أي إصابات بـ "جدري القرود" حتى اللحظة





جا ذلك خلال بيان صحفي، لوزارة الصحة، دعت فيه المواطنين إلى عدم القلق من "جدري القرود"، كونه أقل خطورة وانتشاراً من "جدري الماء".



وقال الشخرة، إن "وزارة الصحة قامت بواجبها على أكمل وجه في مواجهة فيروس (كورونا)، ومرض شلل الأطفال، وسنقوم بما يجب لمواجهة هذا المرض".



وأشارت الوزارة إلى أن أعراض "جدري القرود" المعتادة تشمل ما يلي: طفح جلدي مع بثور - على الوجه واليدين والقدمين والعين والفم والأعضاء التناسلية، الحمى، الصداع، آلام العضلات، انخفاض الطاقة، تورم الغدد الليمفاوية.



ودعت في بيانها، من أجل الحماية من هذا المرض إلى: اللجوء للعزل والتحدث إلى الطبيب إذا كانت هناك أعراض، وتجنب ملامسة الجلد أو الوجه مع أي شخص، وتنظيف اليدين والأسطح والأشياء التي تم لمسها بانتظام.













رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، اليوم الأحد أنه "لم تسجل أي إصابة بمرض "جدري القرود"، وهناك متابعة لكل الحالات القادمة من الخارج".